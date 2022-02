¿Qué significa Añita Mikilona?, la frase con la que la ‘Sele’ pactó dejar la vida por Catar

Costa Rica está demostrando una gran unión de grupo conforme avanzan los juegos eliminatorios hacia Catar 2022.

La Selección de Costa Rica vive un momento grupal increíble, pero detrás de esa unión que se ve reflejada con abrazos, buena sintonía y además resultados positivos en el campo, hay una historia de hacer familia en el plantel patrio.

Los jugadores entendieron que deben estar unidos para avanzar y han fomentado un camerino que da síntomas de ser más que un grupo de jugadores, al punto que han impresionado tanto a los nuevos integrantes del cuadro patrio, como a los más experimentados.

De hecho hicieron un pacto alrededor de una frase, la cual están usando como lema y que refleja, como bien lo ha dicho Joel Campbell en repetidas entrevistas, que “todos van al Mundial juntos o todos mueren en el intento juntos”.

En la actual fecha eliminatoria, el plantel patrio tuvo su seguidilla de resultados más positiva porque logró siete puntos de nueve posibles, al vencer a Panamá, Jamaica e igualar con México. Ante esto, muchos de los jugadores colocaron en sus redes sociales la siguiente frase: Añita Mikilona.

Esta oración tiene un gran significado a lo interno, porque está en bribri, pero su significado es ‘Juntos hasta el final’. El propulsor y quien llevó la oración al grupo fue Celso Borges. Su influencia fue tal que todos la adoptaron como propia.

El liderazgo de Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz ha sido trascendental. Bryan, como capitán, ha tenido constante comunicación con los más nuevos en la dinámica, por ejemplo: Youstin Salas es uno de los futbolistas más aconsejados por el exjugador del Twente de Holanda.

La relación con Ruiz ha llegado a un nivel de tanta confianza que Salas le ha pedido consejos hasta de situaciones personales que enfrenta como deportista, más allá de la Selección Nacional.

Otro que ha sacado el rato para guiar y aconsejar es Celso Borges. El volante ha intentado hacerle ver a las nuevas generaciones lo que cuesta hacerse un nombre a nivel internacional, además de que ha buscado desarrollar el instinto competitivo en las jóvenes, sobre todo aquellos que ya están en el exterior. Borges ha insistido en la importancia de no creer que ‘tienen todo ganado’, solo porque ya disfrutan de una oportunidad internacional.

Por su parte, Keylor Navas aunque tiene una comunicación más esporádica también ha aportado su granito para que los futbolistas que están haciendo el nuevo grupo entiendan el compromiso y lo que significa vestir la camiseta Tricolor.

“Los jóvenes nos han escuchado, creo que en una Selección no se puede hacer un cambio brusco, donde siempre debe haber un proceso, donde los jóvenes tienen que ir poco a poco, entrando, aprendiendo de los grandes y después nosotros les damos el paso a ellos, pero cuando estén preparados. No se pueden hacer las cosas a la carrera porque al final no funciona”, aseguró Keylor luego del triunfo ante Jamaica.

Una pieza clave que ha servido como conexión entre los que hacen sus primeras armas y el grupo experimentado es el atacante Joel Campbell, debido a que él siempre ha tenido ese papel de enlace.

Joel comprende que cuando él entró en la Selección, el grupo más bien era muy experimentado por lo que él entendió que no es sencillo entrar en confianza; ante esto acogió a los más novatos para que la adaptación fuera más sencilla. Por ejemplo, lo hizo con Jimmy Marín y Rándall Leal en su momento, ahora también con Jefry Valverde.

Los seleccionados hicieron un pacto de orgullo, ambición y compromiso con el país, para esto hicieron suya una frase bribrí: Añita Mikilona.