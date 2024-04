Selección de Costa Rica de futsal no sale del asombro por lo ocurrido en su partido contra Haití

La Selección de Costa Rica de futsal cumplió su cometido de estrenarse con el pie derecho en el Campeonato de Concacaf que se juega en Managua, Nicaragua. Sin embargo, el triunfo de 8-3 contra Haití estuvo marcado por una situación insólita e inaudita que causó un gran asombro en la Tricolor.

“Satisfechos por la victoria, pero con un sinsabor, algo un poco amargo por lo que sucedió. Nosotros los jugadores no estamos muy enterados de qué fue lo que pasó. Terminó el primer tiempo normal y en el segundo entraron solo cinco jugadores de ellos y se fueron lesionando uno a uno.

”No sabemos el porqué y nos queda ese sinsabor porque jugamos como dos o tres minutos del segundo tiempo y eso nos quita un poco de ritmo de juego, que es lo que necesitamos”, expresó Víctor Fonseca en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

El integrante de la Tricolor añadió que como este premundial es un torneo muy corto, todos los partidos son importantes y que así lo asume la Sele, sin fijarse en quién es el rival, porque son tres partidos y vienen los cuartos de final, ya en muerte súbita.

“Si uno anda en una mala noche, de nada sirvió jugar bien los primeros tres partidos. Nosotros vamos pasito a pasito, sin importar qué tal es el rival, hay que estudiar, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, pero paso a paso para lograr el objetivo”.

Víctor Fonseca le puso la firma a uno de los ocho goles de la Sele de futsal y eso para él es todo un aliciente.

“Muchos saben que anotar no es lo mío, pero voy poco a poco. La verdad es que me he animado en ir un poquito más al frente. El fuerte mío es la marca, pero lo estoy haciendo, yendo al frente, darle, acompañar, hacer sobreposiciones paralelas y gracias a Dios se me dio la anotación y espero seguir así para ayudar a la Selección”, citó Víctor Fonseca.

Por su parte, el 10 de Costa Rica, Milinton Tijerino señaló que siempre es importante iniciar con el pie derecho y que el partido sirvió para quitarse ese peso de encima, de los nervios del primer partido.

“Lástima lo que sucedió al final, eso no lo podemos controlar, porque es algo que sin duda alguna nos afecta. En un torneo tan corto los goles son muy importantes, pero ya sucedió, no podemos hacer nada y ahora queda trabajar”, destacó Milinton Tijerino.

Costa Rica jugará este domingo contra Surinam y la consigna es hacerlo bien de nuevo, porque son partidos clave.

“Vamos paso a paso, Surinam es un equipo muy físico y tiene sus méritos, porque es un equipo muy veloz más que todo. La consigna de nosotros es tratar de cerrar lo mejor posible, apuntando al primer lugar”, agregó Tijerino.

La Sele de futsal completará el lunes, ante México, la fase de grupos en este Campeonato de Concacaf, clasificatorio al Mundial de Uzbekistán.