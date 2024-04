Selección de Costa Rica de futsal celebró un ratico mientras se definía su rival por el pase al Mundial

La Selección de Costa Rica de futsal remontó contra México, se dejó la victoria por 4-2 en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua, y con eso se convirtió en el único equipo que ganó todos sus partidos de la fase de grupos en este Premundial de Concacaf.

Invictos y como líderes generales, los integrantes de la Tricolor esperaron con ansias para conocer el nombre del rival al que enfrentarán este miércoles 17 de abril, en el juego que reviste de más importancia.

Será en ese pulso donde la Selección de Costa Rica disputará ante Canadá el pase al Mundial de Uzbekistán 2024.

Lo hecho ante México alimentó la confianza de los tricampeones de Concacaf, que no solo aspiran a sellar su presencia en una nueva cita mundialista, sino que quieren ir por el ‘tetra’ del área.

“Fue un excelente partido, sabíamos que México no era un rival fácil, venía de ganar dos partidos y nosotros igual, venimos en una curva ascendente y gracias a Dios sacamos la victoria y es el tercer escalón para lo que queremos lograr”, expresó Minor Cabalceta en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

Minor Cabalceta controla el balón ante la marca de Daniel Soltero en el partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección de México en el Premundial de Concacaf. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/ VICTOR STRAFFON)

La Sele tuvo que esperar algunas horas mientras se completaban los partidos pendientes en el cierre de la fase de grupos. Cuba derrotó 3-2 a Panamá; mientras que los focos de atención estaban puestos sobre lo que pasaba en ese pulso entre Canadá y Nicaragua, en el que los norteamericanos se impusieron 6-3.

“La victoria la celebramos un ratico, pero hay que pensar en el próximo rival. La meta de nosotros es primero clasificar al Mundial y luego ir a pelear por el título”, destacó Minor Cabalceta.

Además, resaltó que una de las grandes fortalezas de la Selección Nacional es la unión de grupo.

“Ese es uno de los pilares, que estamos unidos, nos apoyamos entre sí y en estos partidos se nota esa unión de grupo y a lo que vinimos a luchar”, recalcó.

Por su parte, Enmanuel Gamboa no cabía de contento por la clasificación a cuartos de final del Premundial como líderes, aparte de que se estrenó con gol en el torneo.

Militon Tijerino es uno de los puntos fuertes de la Selección de Costa Rica de futsal. En esa acción lo marca Luis Magaña, de México. (Concacaf.com)

“Fue un momento muy importante para el grupo, de ahí pudimos arrancar con la remontada y que se nos diera el triunfo al final. Fue muy importante anotar, quería dedicárselo a mi familia, a mi novia, que siempre han estado apoyándome en todo momento. La unión de este grupo es muy importante, que me apoyó. El domingo no me tocó jugar, pero me apoyó al 100% y gracias a Dios pude ayudar a contribuir con el gane”, opinó Enmanuel Gamboa.

Al momento de brindar esas declaraciones, Costa Rica aún no sabía contra quién jugaría el miércoles.

“Sin importar el rival que sea, el grupo está mentalizado, para ser campeón hay que ganarle a todos. El partido más importante es el que viene, el que nos da la clasificación al Mundial”, añadió el seleccionado nacional.