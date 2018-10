No creo que sea problema de sistema de juego, no creo que sea problema por jugar con cinco hombres atrás o cuatro, sino por la aplicación del sistema. La transición está, el momento está, nos guste o no nos guste esto es, en los dos partidos empleamos los dos sistemas. Gustavo Matosas tendrá un material riquísimo de análisis para que pueda valorar lo que es, a su juicio, lo que nos queda mejor, porque en ocho años vio lo mismo, ahora ve cosas diferentes. Sé para quién estoy trabajando, por supuesto que no me gusta perder. Cuando uno sabe para quién está trabajando, uno se siente más tranquilo. Mi responsabilidad es hacer esto para lo que viene.