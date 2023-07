Raquel Rodríguez gritó verdades cuando se quedó sin palabras

Raquel Rodríguez finalmente tuvo la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo Femenina. Si bien fue tomada en cuenta en el partido contra Japón, su rostro reflejaba decepción al final del cotejo, donde Costa Rica sufrió una dolorosa derrota y quedó eliminada del Mundial.

Aunque Raquel repitió varias veces que no tenía palabras para explicar la derrota, sus breves declaraciones encierran mucho significado. Mencionó que faltó intensidad, un aspecto que no se logra de un día para otro y que está relacionado con la preparación previa. ¿Hubo falta de preparación en la Selección? ¿O quizás se necesita un campeonato de mayor nivel? Aunque Raquel no dio una respuesta definitiva, estas interrogantes quedaron flotando.

“Faltó sinergia”, afirmó sin precisar a qué se refería exactamente. ¿Se trataba de la sinergia en el juego (lo que nuevamente estaría relacionado con la preparación)? ¿O acaso se refería a la sinergia con la entrenadora Amelia Valverde, quien dejó fuera del equipo a varias de sus líderes, especialmente a Shirley Cruz?

Además, Raquel mencionó al país con un “necesitamos que nos ayuden”, aunque parecía más dirigido hacia la dirigencia. Es posible que Raquel Rodríguez no se haya quedado sin palabras, sino que hizo un esfuerzo por contenerlas.

Después, más calmada, habló para los medios de la Federación Costarricense de Fútbol, y su sinceridad se mantuvo intacta. Expresó lo difícil que es competir contra selecciones que han tenido procesos de generaciones y cómo esto no se logra solamente con microciclos y fogueos. Raquel expresó que duele mucho saber que hacen todo lo posible, pero no es suficiente. Señaló la necesidad de mayor inversión y de pensar a largo plazo para no quedarse atrás.

Finalmente, Raquel Rodríguez afirmó que la única forma de quitarse ese sentimiento es desquitarse ante Zambia, y que están decididas a ganar ese partido para terminar de la mejor manera en el torneo.