’Profesor de natación’ que impresionó a Suárez está en el Mundial de Qatar 2022

Ser padre muy joven llevó al entonces estudiante de Educación Física, Jhon Jairo Bodmer, a buscar trabajo con el fin de llevar el sustento a su familia y continuar con la universidad.

El joven aspirante a entrenador jamás se imaginó que dos décadas después la vida le tendría destinado llegar a una Copa del Mundo como la mano derecha del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, tras clasificar a Costa Rica al Mundial de Qatar 2022.

De 40 años, Jhon Jairo Bodmer siempre fue un entrenador que sobresalió a muy corta edad por alcanzar sus objetivos. Es el técnico más joven en la historia del fútbol colombiano en ascender a un equipo a la máxima categoría, cuando con 28 años hizo tal gesta con Tigres FC.

Un año después dirigió al denominado Expreso Rojo en el máximo circuito, con solo 29 años, ganándose el respeto de sus colegas y futbolistas, aunque él mismo en una entrevista, en el medio Gol Caracol de Colombia, aseguró que en su vida nada fue sencillo.

“Mi vida laboral realmente comenzó como profesor de natación, muchísimos años, como desde el 2001, era donde había mucho camello (trabajo) y tenía un ingreso importante para mis necesidades. Muy joven fui padre, a los 20 años, no solo debía responder por mí, sino por una personita más. Desde el 2002 y 2003 alterné lo de natación con el fútbol y desde ese tiempo no he parado de trabajar”, dijo Bodmer.

El asistente de Suárez manifestó que pese a cumplir con dos roles estudió y se capacitó en el extranjero, aunque no siempre de forma presencial, pero lo importante era instruirse y buscar aprender y mejorar en todos los aspectos, recalcó en su entrevista a Gol Caracol.

“Mis inicios en el fútbol profesional fueron difíciles, es normal, algunos nos toca pagar ese derecho de piso, no a todos, porque exjugadores reconocidos tienen la fortuna que por su historia, por lo que ganaron tienen el acceso desde otra ventana, es normal, se lo han ganado. A mí me tocó ganármelo desde otro punto de vista, no jugué fútbol profesional y fue difícil”, admitió Bodmer.

John Jaiiro reiteró que siempre le tocó recurrir a otras cosas para cumplir con sus obligaciones, tanto familiares como estudiantiles y poco a poco fue recogiendo los frutos de su esfuerzo y dedicación para alcanzar su meta de ser entrenador de fútbol.

De 2010 a 2108 John Jairo estuvo en el Tigres FC desde ligas menores, hasta el primer equipo y posteriormente estuvo en Jaguares de Córdoba en 2019 y Valledupar Fútbol Club en 2021, antes de recibir la invitación de Luis Fernando Suárez para ser su asistente.

Promesa cumplida Copiado!

Pero; ¿cómo inició la relación entre Bodmer y Suárez qué lo hizo venir a Costa Rica? El propio John Jairo lo contó a Gol Caracol.

“Con él la historia es muy sencilla, en un amistoso que hicimos él dirigiendo a La Equidad y yo a Tigres, en la sede de La Equidad, yo fui a saludarlo luego del partido y me acuerdo que hablamos algunas cosas. Entonces me dijo ‘profe, quizás algún día el fútbol nos junte’, de pronto no fueron las palabras exactas, yo lo tomé como un cumplido”, recordó Bodmer.

Pero la promesa de Suárez no quedó allí y cuando menos lo creía John Jaito, se acordó de él y le hizo una propuesta que no pudo desaprovechar.

“Estaba en el aeropuerto, iba a Cali para el último partido del semestre con Valledupar FC y me llama para ofrecerme ser su asistente en Costa Rica. Estaba de pie y le dije ‘¿usted me está hablando de verdad?’, y me dijo como si sonaba a broma y le dije que era para sentarme. Me dijo que lo pensara, que no era seguro, pero que si salía quería que estuviera en su cuerpo técnico. Le dije que sí”, recordó Bodmer.

John Jairo admitió que había hablado con el profe Suárez de cosas académicas y de trabajo, pero aquella llamada era impensable.

“Me dijo que quería contar conmigo y cómo decirle que no a una oportunidad de integrar una Selección Nacional, yo no lo creía. Al final fui parte de esta maravillosa aventura, aprendí mucho del profe, estoy en deuda con él y lo estaré eternamente”, puntualizó Bodmer.

El originario de Bogotá explicó que junto con sus compañeros, el preparador físico Iván Niño y el sicólogo Felipe Camacho, fue inesperado el llamado, pero sabían que era una oportunidad que no podían dejar pasar en su carrera profesional.

“Puedo hablar por mí y por mis compañeros del cuerpo técnico, y se le decimos a él que está loco, cómo se va a traer a jóvenes, que tenemos logros pero no importantes. Pero el hombre nos trajo y esa locura lo tiene en un tercer mundial, por ser un gran ser humano, saber gestionar grupos y eso lo tiene en el certamen orbital. Yo no lo creía, entonces, estaba como niño pequeño con juguete nuevo”, dijo Bodmer.