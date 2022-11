Orlando Galo: ‘Soy inocente’

Orlando Galo viajará este domingo hacia Qatar y eso para él es un sueño, luego de que sintió que el mundo se le venía encima al verse envuelto en un caso de dopaje.

No acude a territorio mundialista como futbolista, pues está suspendido de manera provisional mientras se resuelve su caso. Él arrojó un resultado analítico adverso (no negativo) en un control antidopaje que la FIFA le practicó en la gira de la Selección de Costa Rica por Asia.

En la muestra de orina se halló clostebol, incluido desde hace años en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA o AMA).

Su proceso está abierto y de la misma manera en la que cada deportista es responsable de las sustancias que entran a su cuerpo, también todos tienen el derecho de un juicio justo. Y él se declara “inocente”.

Orlando Galo se marcha a Qatar, pero como aficionado. Al estar suspendido de manera provisional tiene una serie de restricciones.

El Código Mundial Antidopaje establece que un deportista inhabilitado no puede participar en un campus de entrenamiento, en exhibiciones, ni en actividades organizadas por su federación nacional ni por clubes que pertenezcan a ella, o estén financiados por un organismo público.

Asimismo, el deportista inhabilitado no podrá competir en una liga profesional no signataria, ni en eventos organizados por entidades no signatarias responsables de eventos internacionales o nacionales .

La norma señala que el término “actividad” incluye también, por ejemplo, las de carácter administrativo, como ocupar el cargo de agente, directivo, técnico, empleado o voluntario en la organización.

Se prohíbe que un deportista u otra persona inhabilitada preste servicios de entrenamiento o de apoyo a los deportistas, en cualquier otra capacidad y en cualquier momento, durante el periodo de inhabilitación.

“Es un sueño hecho realidad, no como futbolista como era que quería, pero voy como un aficionado, como un costarricense más. Esta oportunidad que me está dando Arroz y Frijoles Don Pedro y Dipo es algo espectacular para mí. Va a ser una experiencia inolvidable, que voy a guardar por muchos años”, expresó Orlando Galo.

Recordó que Yeltsin Tejeda le había dicho que siempre se guarda una experiencia especial de cuando se va al primer Mundial y a él le tocará en calidad de aficionado, desde la grada.

“Es una alegría, muchas tristezas por el momento que estaba pasando, pero la bendición de Dios y en el camino de la oscuridad siempre hay una luz que sale a fluir y esa es la luz que están dando don José Oller, Fuerza Herediana, Jafet Soto, Juan Carlos Retana y Grupo Dipo y Arroz y Frijoles Don Pedro”.

A pesar de que la situación suya es complicada y que se expone a una sanción, él trata de ser optimista.

“De la mejor manera, los planes de Dios son perfectos y si me estoy perdiendo un Mundial es porque algo bueno viene para mí a futuro y la verdad y tratando de afrontarlo de la mejor manera, con ninguna culpabilidad”, reseñó.

Además, dijo: “La verdad es que soy inocente y los entes que se encargan de eso harán su mejor trabajo para sacar un resultado que sea sumamente adecuado. Dios es perfecto y confío mucho y plenamente en Él”.

La rueda de prensa donde se anunció su viaje a Qatar fue la primera vez en la que Orlando Galo se refirió públicamente a su resultado analítico adverso.

“Seguir confiando en Dios, que todo va a salir bien, la verdad en eso no me puedo referir mucho al tema, pero confío plenamente en que todo va a salir bien Dios primero”, indicó.

A pesar de que han tratado de guardar hermetismo, Galo recibió una consulta sobre qué sigue una vez que se abrió la contramuestra y el resultado fue el mismo.

“No me puedo referir mucho al tema porque es mejor prevenir, pero sé que los entes que están encargados de ver la situación mía lo van a hacer de la mejor manera. Los planes de Dios son perfectos, por algo me pasa esta situación y sé que verán a un Orlando Galo mejor en los terrenos de juego”.

En cuanto a lo anímico, el futbolista dijo sentirse “muy positivo”.

“Sabemos que está pasando una situación que a ningún futbolista le gustaría, o a ningún deportista en general, que practique otro deporte, pero creo que la madurez, el apoyo que me están dando, el apoyo que me dieron mis compañeros en la Selección, la Federación, Arroz y Frijoles Don Pedro y Dipo es fenomenal y habrá un mejor Orlando Galo, que va seguir trabajando, luchando”.

Orlando Galo emprenderá su viaje a Qatar este domingo a primera hora.