El jugador del Herediano, Orlando Galo, asistirá al Mundial de Qatar 2022, gracias a la empresa Arroz y Frijoles Don Pedro, que lo llevará como motivación por todo su esfuerzo y buenas actuaciones durante la eliminatoria a la Copa del Mundo.

Galo, quien en setiembre pasado arrojó un adverso positivo en un control antidopaje durante la gira de la Selección Nacional a Asia, quedó inhabilitado para jugar por parte de la FIFA. Por tal razón, no pudo ser elegible por el técnico Luis Fernando Suárez para ser uno de los 26 futbolistas que jugarán el Mundial, pese a su regularidad durante el proceso.

“Fue una sorpresa saber que voy al Mundial, no como futbolista pero como costarricense, a acompañar a mis compañeros desde las gradas. Quiero agradecer a don José Oller, a Dipo, a Jafet Soto y a Fuerza Herediana por apoyarme para ir a Qatar”, comentó el jugador.

Galo, junto al delantero Anthony Contreras, son dos de las figuras elegidas por la empresa Arroz y Frijoles Don Pedro como parte de su imagen.

“Me alegré muchísimo, fue un momento especial para mí, cuando don José me llamó y me dijo que iba a Qatar, no me lo creía y lloré de la emoción. Agradezco el apoyo que me da Arroz y Frijoles Don Pedro por cumplir este sueño”, mencionó Galo.

Galo viajará a Qatar este domingo 20 de noviembre para encontrarse con los viajeros de “Subite al Chunche” y asistir al partido del miércoles 23 de noviembre ante España. La empresa costarricense Arroz y Frijoles Don Pedro ha enfocado parte de sus esfuerzos en impulsar a la niñez y juventud costarricense, con iniciativas como el Centro de Esperanza o las Casas Don Pedro.

José Alberto Oller, Presidente de Grupo Dipo, dueña de Arroz y Frijoles Don Pedro, destacó las virtudes del oriundo de Jacó, tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Como empresa estamos comprometidos con la solidaridad en todas nuestras áreas, por eso apoyamos a Orlando Galo con este sueño que tenía de ir a Qatar y lo haremos con miras a su preparación para el próximo mundial 2026. Heiner Mora y Álvaro Saborío en el 2014, que a pesar de no poder jugar, fueron a Brasil a apoyar a sus compañeros. En esta ocasión, Galo también estará alentando a sus compañeros en el sueño que tenemos como país, desde la gradería”, explicó Oller.