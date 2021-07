Margarita Echeverría, asesora legal de Fedefútbol, valora postulación como candidata a la presidencia

El nombre de Margarita Echeverría, asesora legal de la Federación Costarricense de Fútbol, podría estar a la par de los de Adrian Gutiérrez y Víctor Hugo Alfaro como candidatos a la silla presidencial del ente nacional.

Margarita Echeverría, asesora legal de la Fedefútbol.

Echeverría reconoció esta mañana de miércoles que algunos presidentes de los clubes de la Primera División la propusieron como aspirante a dicho cargo, pero agregó que no ha conversado con ninguno de los jerarcas y que tendría que meditarlo.

"Quiero decirles que yo no me he postulado, ni lo he buscado. Que mi nombre esté en la palestra por parte de los presidentes es un gran honor para mí, un halago. No he conversado con ellos, no hemos llegado a ningún acuerdo ni muchos menos", señaló Echeverría en las instalaciones del Proyecto Gol.

La también presidenta de la Comisión Disciplinaria de Concacaf mencionó que nunca pensó en la posibilidad de postularse como candidata.

"No les puedo decir más que eso, esperaré si ellos (presidentes) me contactan (...), honestamente no se me había ocurrido y si me pregunta (si le interesa el cargo) no sé qué decirle, porque tengo 23 años de estar en el fútbol, me encanta esto, vivo de esto en el buen sentido de la palabra...no sé, habría que hablarlo con la almohada (risas)", concluyó.

Por su parte, Raúl Pinto, presidente de Alajuelense, mencionó que Echeverría es, al igual que los demás, uno de los nombres que se han mencionado como posibilidades.

"Hay varios presidentes (que citaron a Echeverría), pero no tengo seguridad. Estoy viendo todas las posibilidades de candidatos, y parece que ella es uno, e igualmente vamos a evaluar esa opción como con todos", dijo Pinto.

El martes la Unafut suspendió su Asamblea Extraordinaria por la indecisión que tienen los presidentes al determinar cuál será el candidato a apoyar.

"Algunos presidentes nos externaron que todavía no estaban preparados para decidir sobre el futuro de la Federación Costarricense de Fútbol. Ellos van a tener una reunión para debatir ideas y ver las propuestas de cada candidato", afirmó el martes Julian Solano, presidente de la Unafut.

La fecha límite para que algunas ligas afiliadas de la Federación Costarricense de Fútbol propongan sus candidatos es el 20 de julio. La asamblea para elegir al nuevo Comité Ejecutivo está agendada para la tercera semana de agosto.