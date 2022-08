Luis Fernando Suárez y la Selección de Costa Rica están ‘muy encaminados’ para confirmar su renovación

21/06/2022/ Retratos de Luis Fernando Suárez Director Técnico de la Selección Mayor de Futbol de Costa Rica / foto John Durán (JOHN DURAN)

Luis Fernando Suárez tiene todo avanzado y encaminado para continuar como seleccionador de Costa Rica de cara al proceso de 2026. El estratega que clasificó a Costa Rica in extremis a Qatar 2022 ya ha tenido reuniones en las que su representante, Ricardo Pachón, ha avanzado el acuerdo.

Una fuente cercana al seleccionador confirmó a La Nación que se estaba muy cerca de llegar a un apretón de manos entre las partes; empero todavía faltaban detalles mínimos para asegurar la estancia del ‘DT’.

Una situación que ha facilitado el desarrollo de las negociaciones es la buena disposición de ambas partes a continuar la relación. Esto ha provocado que las disyuntivas económicas sean mínimas entre la FCRF y el técnico.

Pese a que Pachón no quiso confirmar si faltaban detalles mínimos, el asesor del timonel sí aceptó que las conversaciones ya iniciaron y además recalcó que todo ‘va muy bien’.

“Ya nos reunimos con Rodolfo Villalobos, hemos avanzado la negociación y todo va muy bien encaminado, pero de momento eso es lo que tenemos y no hay más allá de eso. Quedamos en una nueva reunión próximamente”, dijo.

También se contactó al entrenador, pero Suárez aseguró que de momento prefiere no referirse al tema.

Luis Fernando Suárez asumió la Selección Nacional a mediados del año pasado, previo a la Copa Oro y el inicio de la eliminatoria mundialista de cara a Qatar. Aunque el arranque fue complejo, el seleccionador en la segunda parte del octagonal final de la Concacaf logró revertir los malos resultados y Costa Rica no perdió en los últimos siete juegos para ganar el cuarto puesto de la clasificación.

De esta forma, el cuadro jugó el repechaje ante Nueva Zelanda y ganó 1 a 0 para asegurar su presencia en la cita del orbe.

Rodolfo Villalobos, presidente federativo, no ha escondido el deseo de mantener al timonel.

“Está claro y contundente, él lo ha dicho: ‘Quiero quedarme’.Y yo lo he manifestado: ‘Quiero que se quede’. Ya arrancamos con el proceso, pero el proceso tiene que darse en el tiempo que corresponde. Luis Fernando estuvo dos semanas fuera por un tema familiar, se fue a descansar, se casaba el hijo, tenía una serie de cosas personales y yo no lo iba a molestar en ese momento. El proceso ya se inició y quizá pronto podamos tener alguna noticia al respecto, pero será en el momento en que la Federación lo considere, no en el instante en que un periodista determine por su propia decisión que ya es tarde o es prioridad. No. Es prioridad, pero tenemos tiempo; él tiene cinco meses más de contrato”, aseguró Villalobos a finales de julio.

En paralelo a su negociación el entrenador sigue preparando el programa de la Selección Nacional para Qatar 2022. Así en setiembre el plantel patrio se las vería con Corea del Sur y otra selección, además de que en noviembre, previo a la cita mundialista, tendría dos encuentros más.