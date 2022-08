Luis Fernando Suárez se atrevió a decir lo que nadie menciona de la Selección Femenina

El técnico Luis Fernando Suárez invitó a los aficionados a apoyar a la Selección Femenina Sub-20. Fotografía: John Durán

Luis Fernando Suárez explicó con detalle por qué decidió seguir al frente de la Selección Nacional y renovar su contrato hasta 2026, habló de sus planes y hasta hizo una referencia al caso de Manfred Ugalde por una consulta puntual que recibió sobre el futbolista.

Pero al final hubo algo más y es que dijo que él quería hacer un aporte sobre la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 que empezará el miércoles.

Quizás en aquel momento pasó inadvertido, pero cuando se efectuó el sorteo mundialista en el Teatro Nacional, el colombiano estuvo ahí, en primera fila.

Esta vez, en medio de la noticia de su continuidad con la Selección Mayor masculina, el cafetero optó por animar a los ticos a ir al estadio para apoyar a las mujeres.

“Yo he visto entrenar a estas chicas, yo vi entrenar a la Selección Mayor que clasificó al Mundial de Nueva Zelanda y Australia y he visto muchos entrenamientos de estas chicas (Selección Femenina Sub-20) y de verdad que me siento muy orgulloso, me siento feliz”, expresó Luis Fernando Suárez.

Seguidamente, el técnico de la Selección Mayor Masculina se atrevió a decir lo que nadie dice de la Selección Femenina.

“Aparte de que también me enseñan un montón de cosas, porque incluso se entrenan más que los hombres, le ponen muchísimas más ganas y uno las ve en cada entrenamiento buscando de alguna manera que las cosas salgan bien y yo creo que merece la pena que las respalde el pueblo, que vayan a verlas jugar”.

Suárez dijo que está convencido de que las anfitrionas de la Copa del Mundo Femenina Sub-20 van a entregarlo todo, por ellas y por el país también.

“La mujer tiene una característica muy especial, son honestas, son directas. Yo creo que el respaldarlas y el reconocerles todo lo que hacen en un mundo o en una situación que para ellas es bastante nueva, bien vale la pena hacerlo”, citó.

Y agregó: “La invitación ojalá también que toda la gente nos acompañe a este Mundial, porque las chicas se lo merecen. Cada entrenamiento ha sido duro y lo han hecho para ganar. Ojalá que tengan el respaldo”.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, mencionó que este Mundial Femenino Sub-20 no es un evento de la Federación, ni de la Selección.

“Es de todo el país, es un proyecto país y queremos invitar a la gente a que apoye a estas niñas, a estas chicas, que durante muchos meses se han esforzado y han trabajado para poder estar este miércoles, a las 8 p. m., inaugurando el campeonato Mundial contra Australia”, apuntó Rodolfo Villalobos.

También le extendió la invitación a la afición, para que vayan a ver y apoyar a las muchachas.

“Los precios son muy cómodos, $5 y $10 para que puedan acompañarnos y entender que el cambio y el apoyo hacia el fútbol femenino comienza por todos”, finalizó el jerarca de la Fedefútbol.

El Mundial Femenino Sub-20 se disputará del 10 al 28 de agosto. Las ticas se estrenarán en esta cita planetaria en casa el miércoles, a las 8 p. m. contra Australia.

Tres días después se enfrentarán a España y el 16 de agosto jugarán contra Brasil.