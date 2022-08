Técnico de la Selección no cuenta con Manfred Ugalde

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, renovó por cuatro años más con la Fedefútbol y durante la firma del contrato habló de lo que significa para él esta continuidad y el futuro de la “Sele”, donde no estará Manfred Ugalde, delantero del Twente de Holanda.

A Suárez se le consultó su posición respecto al atacante, quien en carta pública renunció a la Selección, mientras Suárez sea el técnico.

En algunos momentos, el timonel no se ha querido referir al tema, pero ahora fue claro en que respeta la decisión que tomó Ugalde.

“En el caso de Ugalde, él renunció y por el momento no tengo ninguna situación diferente a estar viviendo lo que en estos momentos existe. No quiere estar en la Selección y debo respetar ese deseo, a todos hay que respetarle el deseo de estar y no estar”, afirmó de forma contundente Luis Fernando Suárez.

Manfred renunció al cuadro patrio el 28 de setiembre del 2021, luego de no tener minutos contra México y Jamaica, los que sí tuvo ante Panamá en el inicio de la octagonal, donde desde la óptica del ariete, el timonel dio unas declaraciones que consideró como descalificativas.

Luis Fernando Suárez deja todo claro sobre Manfred Ugalde sin emitir una palabra

El futbolista aseguró que el seleccionador nacional lo expuso públicamente y se sintió traicionado.

Esto se dio luego de que Suárez dijera públicamente que sentó al delantero de 1.71 metros por perder la mayoría de duelos ante los defensores de Panamá en el inicio de la octagonal eliminatoria.

Suárez resaltó que Ugalde no será convocado mientras esté a cargo de la “Sele”, debido que va respetar el anhelo del atacante del Twente.

En la Selección Nacional solo quieren jugadores que realmente estén comprometidos, como en otras ocasiones incluso lo ha dicho Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.