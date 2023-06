Luis Fernando Suárez reclama reconocimiento por su labor al frente de la Selección de Costa Rica

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo desde Fort Lauderdale en Estados Unidos que no pide que le hagan un altar, pero al menos que le den mérito por su trabajo.

Suárez reaccionó de esta manera ante algunos cuestionamientos que le hicieron durante la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previo al debut de la Tricolor en la Copa Oro, este lunes a las 6:30 p. m. contra Panamá.

“Hace dos años llegué a Costa Rica, lógicamente no debería ser así. Llegué sin conocer como era el fútbol de Costa Rica; era algo muy general. Tenía que pasar el tiempo para hacer el diagnóstico, lo empezamos a mirar en la Copa Oro. Hubo cosas interesantes para ver cómo evolucionamos. Ahí dimos pasos. Yo no puedo llegar por el solo hecho de pisar el aeropuerto o el Proyecto Gol y saber todos los problemas de Costa Rica. Conversé con el cuerpo técnico de Costa Rica y luego había que mirarlo en el campo, en los partidos. Tampoco se puede hacer un diagnóstico de la forma de jugar con solo estar; hay que estudiarlo y eso requiere tiempo.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez: ‘Si Costa Rica no se despabila, no cambia su juego de ataque se va a quedar’

“Dentro de todas las cosas, y a pesar de todo, logramos clasificar al Mundial, a pesar de que, como todos saben, la situación nos daba solo el 10% de probabilidades”, dijo Suárez.

Suárez volvió a recordar la eliminatoria pasada y afirmó que la enfrentó con el 90% en contra, pero lograron el pase a Qatar 2022.

“Se hicieron cosas, no es que no se haya hecho nada. Se hicieron un montón de cosas para darle al país la alegría de clasificar a un Mundial. Yo espero y pido el favor de que me den un poquito de mérito. Alguna cosita buena hicimos. No estoy pidiendo que me pongan como un rey, se lo merecen más ellos (los jugadores). Pero hay una situación en la que uno dice: no hay algo que se hizo bueno, no hay algo que en determinado momento ustedes sabían que había que hacerlo y se hizo”, resaltó el entrenador.

- ¿Por qué dijo que clasificamos al Mundial por emociones?

- Eso ya lo había dicho antes. Revisen y se darán cuenta. Claro, eso pasó, pero también hubo aspectos futbolísticos. Cuando llegué, había una condición crítica, se hizo una valoración con respecto a lo bueno y lo malo que había en Costa Rica. Pasado algún tiempo, creímos que era bueno hacer un cambio drástico, aunque costara.

Había que hacer un recambio generacional y lo logramos con la colaboración de todos los clubes. Gracias a la comisión técnica y a la liga, se logró hacer un paro en el torneo para entrenar. Así pudimos clasificar al Mundial. Hubo mucho esfuerzo futbolístico y por eso las cosas se dieron.

"No estoy pidiendo que me pongan como un rey", dijo Luis Fernando Suárez al argumentar que ha hecho cosas buenas en la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

- ¿Millonarios solicitó dejar ir a Juan Pablo Vargas a la final de Colombia y por qué no se le dio el permiso?

- Me llamó el presidente de Millonarios y me dijo que querían contar con él. Iban a hacer el esfuerzo para que se fuera en un vuelo particular. Si yo hubiera dicho que sí, no hubiera entrenado ni ayer ni hoy, y habría tenido la carga de 90 minutos más los viajes para jugar mañana.

Yo entendía su deseo y también sabía que logísticamente era imposible. Si hubiera dado permiso para que Vargas estuviera en ese partido, me parece que no podría contar con él el lunes. Ellos lo entendieron y jugaron con otro futbolista. Lo único que no me gusta de todo esto es que Juan quería ser campeón estando presente. Hablé con él y entendió que había que hacer muchos sacrificios por un país.