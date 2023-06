Luis Fernando Suárez: ‘Si Costa Rica no se despabila, no cambia su juego de ataque se va a quedar’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, aseguró que afortunadamente para él, tiene claro hacia dónde va y lo que desea conseguir. El timonel además destacó que, en este momento de incertidumbre que vive la Tricolor debido a los malos resultados, su salida no debe ser lo primordial para el equipo.

En conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previo al debut de este lunes en la Copa Oro a las 6:30 p. m. contra Panamá, Suárez reconoció que el conjunto canalero es un rival que ha crecido mucho y vaticinó un partido muy complicado, pero dejó claro que para Panamá, Costa Rica también será un adversario muy difícil.

“No necesariamente todo es malo, pero si Costa Rica no se despabila, si no cambia en su fútbol algunas cosas, como por ejemplo en su juego de ataque, se va a quedar rezagada. Esto no es un concurso donde uno, con solo el chasquido de dedos, la situación va a funcionar”, dijo Suárez cuando se le consultó si en dos años al frente de la escuadra patria no ha logrado que el plantel se desempeñe como él desea.

Luis Fernando Suárez explicó que no todo es tan malo porque en los últimos compromisos, a excepción del partido contra Ecuador, el plantel mostró momentos importantes.

“Contra Martinica, Panamá y Guatemala tuvimos una posesión mucho mejor y eso, en determinado momento, vale o no vale, pero hay una variante en el juego. Tuvimos mucha más presión en determinado momento. A veces nos replegamos demasiado atrás y a veces no quiero eso, pero que el equipo tenga mucha más posesión de pelota y figuración recuperando el balón, en otra zona que no sea totalmente atrás, son cosas que, en determinado momento, las veo como progreso. No se ha podido conseguir el resultado y no lo niego, eso nos tendría que ayudar un poquito más a que no se viva esta atmósfera”, mencionó el técnico.

Luis Fernando Suárez tiene confianza, cree en los jugadores y en las responsabilidades que les asigna y, según dijo, no le preocupa que algunos tengan poca trayectoria con la Selección.

“Afortunadamente sé hacia dónde voy, sé lo que se quiere conseguir. Soy consciente de dónde estoy y el grupo lo sabe y es consciente de lo que se quiere conseguir. Cuando uno intenta crecer, a veces duele, y estamos viviendo momentos dolorosos, y se debe tener fuerzas para pasar a la siguiente etapa”, señaló el colombiano.

- ¿Para qué nos alcanza, cuánto podemos competir y a qué debemos aspirar en la Copa Oro?

- Lo más importante es que, independientemente de si el técnico está o no, debemos considerar otros aspectos y pensar en Costa Rica y su fútbol. No creo que la solución sea simplemente despedir al entrenador. Costa Rica merece más.

- ¿Qué falta en nuestro trabajo durante estos días?

- Debemos corregir los errores que hemos cometido durante este tiempo. Los errores más evidentes se dieron en el partido contra Ecuador y ya hemos hablado de ello con el equipo. Nunca dejaré de trabajar en el aspecto mental. El fútbol no se limita a un sistema o modelo de juego, también hay personas que están jugando con muchas emociones.

- ¿Le está costando tomar decisiones?

- Las decisiones que he tomado al alinear a ciertos jugadores se basan en la creencia de que la única forma en que puedan responder es dándoles la oportunidad de jugar. No solo lo he hecho en Costa Rica, sino también en los otros países en los que he estado. Revisen si no he dado oportunidades a nuevos jugadores cuando estuve con Ecuador y Honduras, y no me da miedo hacerlo. La única forma de saber si están preparados o no para jugar al fútbol profesional es dándoles minutos en el campo. Siempre sé que debo enfrentar todas las situaciones y en este momento me estoy exponiendo a ustedes (prensa). Me expongo y ¿qué más puedo hacer? Simplemente vivir esto y me gusta la adrenalina que conlleva.

- ¿Panamá es el favorito para el partido del próximo lunes?

- Panamá es un equipo que ha progresado mucho y ha mostrado un buen desarrollo en su fútbol. Este constante progreso se refleja en cada partido que juegan, no solo en la Copa Oro, sino también en el Torneo Esperanzas de Toulon. Debemos prestarles toda la atención necesaria, pero para ellos tampoco será un partido fácil.