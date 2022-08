Luis Fernando Suárez piensa en derrotar a España, Japón y Alemania

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, piensa en grande de cara al Mundial de Qatar.

Costa Rica integra el Grupo E de la Copa del Mundo, para muchos el grupo de la muerte y eso no inquieta a Suárez, quien buscará dar la sorpresa y derrotar a España, Japón y Alemania, los tres rivales de la primera fase de la cita mundialista.

“Al Mundial tenemos que ir no solo a competir, hay que ir a buscar ganar cada partido”, dijo Suárez cuando se le consultó que ante la renovación de contrato qué sigue para la Tricolor, pensando en próximos torneos como la cita mundialista y la Copa Oro.

Luis Fernando Suárez firmó el contrato de renovación con la Selección y anunció que al Mundial de Qatar no se debe ir a competir, sino a ganar. (JOHN DURAN)

“Cuando tenía desconocimiento de los jugadores o me faltaba un montón de cosas por conocer de ellos, cuando iniciamos hace un año y venía la Copa Oro, les dije que la quería ganar y eso no cambia”, opinó el timonel nacional, quien agregó que su consigna siempre ha sido imponerse en todo lo que participa el equipo que dirige.

“Cada vez que vaya a un partido o un campeonato, uno lo quiere ganar, a veces se puede, otras no, pero tengo que darles el permiso a los jugadores para hacerlo, no limitarnos. Eso no cambia, nunca ha cambiado, cada equipo que he dirigido lo primero que les he dicho a los jugadores es que esta competencia es para ganarla”.

Luis Fernando Suárez asegura que el dinero no es la razón para darle el sí a la Selección Nacional

Suárez agregó que piensa en el presente y también en el futuro, algo que según él tiene en mente es el próximo Mundial.

“No estoy pensando en trabajar para el 2026 porque firmé el contrato, yo siempre trabajo para dar más, para mí eso es vital. Hagamos del caso que yo solo me quedo hasta diciembre y trabajo en el Mundial de Qatar y después no seguiría, igual estaría trabajando en este lapso para Qatar y el futuro, es una situación que la tengo bastante clara”.

Suárez añadió que seguirá viendo a los jóvenes y les dará oportunidad si tienen condiciones y se ganan la opción de jugar.

“Contra Estados Unidos pusimos a un chico de 17 años y a otro de 19 y otro de 20, primero porque me gustan esa clase de retos y después es ir un poco renovando, algo queda, o mucho queda. Hay que seguir en eso, no cambia absolutamente nada mi pensamiento ahora que he firmado respecto a antes de firmar. Es mi obligación como entrenador dejar algo de recurso, es una obligación del técnico”.

No es de extrañar que para Qatar 2022, Luis Fernando Suárez lleve a varios jóvenes a vivir la experiencia de la Copa del Mundo y por qué no, que jueguen contra las potencias mundiales como son España y Alemania.