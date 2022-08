Luis Fernando Suárez asegura que el dinero no es la razón para darle el sí a la Selección Nacional

La decisión de Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, para renovar por cuatro años más con la Federación Costarricense de Fútbol es más “emocional y no material”.

Para él, el dinero no pesó, tuvo posibilidad de ir a Perú y a Ecuador entre algunas selecciones de Suramérica, países que sin duda pueden pagarle más de lo que recibirá al mando de la Tricolor, pero el aspecto económico no fue algo que inclinó la balanza.

“Hay un montón de factores que lo llevan a uno a seguir en una selección. Lógicamente yo no puedo negar que uno es el económico, pero no es el más importante, cuando tomo la decisión de quedarme acá, de verdad en lo que menos pienso es en la cantidad de dinero que voy a ganar. Hay un incremento, pero lo más importante es todo lo demás, todo lo que alrededor se dio para decidir seguir aquí. Hay un montón de cosas que me llevaron a tomar la determinación que son emocionales y no materiales”, dijo el seleccionador.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, le entregó una camisa a Luis Fernando Suárez que sella la continuidad del entrenador hasta el 2026. (JOHN DURAN)

Ricardo Pachón, representante de don Luis Fernando Suárez, estuvo presente en la firma de la extensión del convenio entre ambas partes y le reconoció a La Nación que hubo interés de otras selecciones.

“Intereses pudo haber muchos y de parte nuestra o del suscrito, quien soy quien maneja los intereses personales del profe, gratitud eterna. De alguna manera a mí me contactaron y muchas veces se me pudo acabar la pila de tanto diálogo, pero siempre se manifestaba ante cualquier llamada, que el interés nuestro y la cabeza nuestra se llamaba Costa Rica y estaba centrado en eso”, opinó Pachón, quien insistió que la plata no fue una tentación para Suárez.

“El interés siempre fue Costa Rica y ustedes lo escucharon de boca del presidente Villalobos y de boca del profe, más allá de cualquier situación económica y el dinero no lo es todo lo dijo el profe. Llevar a cabo esta renovación fue una decisión que tomó hace mucho y era lo que lo hacía feliz, reveló el representante, quien además resaltó que entre las conversaciones que tuvo con otros interesados en los servicios del entrenador, no hizo falta profundizar en detalles como el dinero.

“No se llegó nunca a escuchar oferta económica de otros sitios, porque siempre se aclaró que no teníamos ningún interés de salir de Costa Rica, porque fue nuestro proyecto número uno, número dos, diez y 100. Nunca pensamos en la posibilidad de salir de Costa Rica”.

Luis Fernando Suárez le firmó a Costa Rica

Las razones para renovar Copiado!

Aparte del tema económico que no pesó para el estratega, lo que hizo dar el sí fue la buena relación que tiene con Rodolfo Villalobos, le agrada los jugadores que dirige, le encanta el país y está muy satisfecho con su grupo de trabajo.

“Yo creo que básicamente lo que se dio y por lo cual se pudo conseguir nuevamente una posibilidad de trabajar acá, tengo que buscar a la gente que hizo algo por mí. Tengo que agradecer a todo el pueblo de Costa Rica, hubo momentos complicados, difíciles y sentía cada vez que estaba en la calle que todo el mundo quería la clasificación y ese es mi agradecimiento eterno a todo el pueblo, a todo el país”, expresó Suárez, quien elogió a su equipo de asistentes y a los seleccionados.

“El grupo humano de trabajo, en mi vida había laborado con gente tan inteligente, en mi vida había trabajado con gente tan comprometida por conseguir algo. Un grupo humano que pensaba mucho en el país, se unieron para que el país estuviera contento”.

“Además esto lo hago por el presidente, él fue conmigo una persona que siempre me apoyó, una persona valiente y tenía que responder con la misma valentía que él actuó cuando tomó decisiones y me apoyó en todo lo que me tenía que apoyar. Es una persona en la que se puede confiar y te puede ayudar. Me siento bien porque es un país hermoso y voy a vivir en un país que vale la pena vivir”.

Suárez agregó que va a trabajar bien porque tiene una infraestructura de trabajo y un grupo humano con el que se siente muy satisfecho.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, añadió que posiblemente había muchas otras oportunidades que tenían beneficios más importantes para Luis Fernando Suárez, pero al final la decisión fue integral entre ellos.

Villalobos mencionó que entre él y Suárez nunca trataron ni medio tema del contrato, eso lo vio con sus representantes.

“Siempre desde que iniciamos el camino estuvimos más cerca y nunca me sentí compitiendo con nadie, pese a que sabía que había intereses de otras selecciones. Los representantes se sentaron a negociar con Costa Rica y fue con nosotros, no había nada más puesto sobre la mesa”, expresó Rodolfo Villalobos.