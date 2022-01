Joel Campbell: ‘Aquí nos morimos todos o celebramos todos’

Joel Campbell se fajó en el ataque de la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

En una acción de fantasía, con una doble pared con José Guillermo Ortiz, el delantero Joel Campbell abrió la puerta para que Bryan Ruiz anotara el único gol del partido con que Costa Rica derrotó 1-0 a Panamá, en un duelo sufrido rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Campbell sin duda fue determinante frente a los canaleros en el juego ofensivo, con su técnica, velocidad y picardía, que marcó la diferencia al final frente al conjunto panameño, que tuvo en Joel un verdadero dolor de cabeza pues en muy pocas ocasiones pudieron detenerlo.

“Fue un partido durísimo, complicado, pero me voy contento con el resultado, Siempre creímos hasta el final, por lo que estoy agradecido con Dios por el triunfo. Todos nos entregamos al máximo, desde Keylor (Navas) hastas el último delantero”, comentó Campbell.

“Los cambios nos dieron resultados. Johan (Venegas) sacó un balón de la raya, Bryan (Ruiz) hizo el gol y los demás compañeros cumplieron muy bien. Necesitamos de todos y aquí nos morimos todos o celebramos todos. El resultado es importante, pero seguimos adelante, no hemos ganado”, añadió.

Sigue México

El delantero de los Rayados del Monterrey de México agradeció el apoyo de la afición y reiteró que el resultado es importante, pero aún falta mucho camino para intentar llegar al Mundial.

“Seguimos remando contra corriente, vamos paso a paso. Aquí están poniendo todo el esfuerzo los experimentados, los jóvenes y nuestra afición, que hoy fue importante para sacar el resultado que nos favorece y nos mantiene con la esperanza de clasificar al Mundial”, agregó Campbell.

“Panamá nos exigió pero demostramos que podemos salir adelante, como dje no hemos ganado nada, falta mucho camino por delante, pero estos partidos nos demuestran que sí podemos, que los jugadores van a darlo todo para lograr esa clasificación”.

Sobre el compromiso ante México, el próximo domingo, Joel recordó que es un duelo complicado, pero buscarán un resultado positivo, pues tienen claro de la importancia de sumar en el Estadio Azteca.

“Será otro partido muy difícil, no es sencillo ir al Azteca e intentar puntuar, pero ese es el objetivo del grupo. Sabemos que es un juego de mucha tensión y concentración, pero vamos optimistas y con la confianza que todo el equipo hará hasta lo imposible para sacar los puntos”, acotó Campbell.

“El cansacio es mental, México nos va a exigir, por lo que debemos entregarnos en cada partido. Si queremos ir al Mundial debemos ir a puntuar., A mí no me importan los resultados de México, Canadá o Estados Unidos, lo que me interesa es nuestros resultados y la victoria nos mantiene en el camino correcto, pero debemos continuar por el mismo camino”.

Joel también defendió los microciclos del técnico Luis Fernando Suárez, pues manifestó que hoy el peso de la Tricolor lo tienen los jugadores que actúan en el torneo local.

“La última vez lo dije; los microciclos con los jugadores del medio local son importantes porque están sosteniendo las eliminatorias, ponen su granito de arena. El camino es complicado, todos nos estamos entregando y confiamos en poder seguir por este camino”, reiteró Campbell.