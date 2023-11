Gustavo Alfaro pide paciencia en la Selección de Costa Rica y expone por qué dirigió de inmediato

Gustavo Alfaro no ha tenido tregua y desde que asumió a la Selección de Costa Rica ha vivido un carrusel de emociones. Su debut fue con un 3 a 0 en contra frente a Panamá, y de inmediato le llovieron las críticas; la principal es por qué asumió para esta serie, si apenas tenía 11 días en el país.

El timonel salió al paso, pidió paciencia y también expuso las razones por las que fue de frente ante el reto, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, explicó cuál es el papel de Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales.

La Nacional visitará este lunes a los canaleros, a las 8 p. m., y aunque Alfaro recalcó que es un duelo muy importante, también hizo ver que no es único objetivo por el que lo contrataron. El timonel adelantó que Yeltsin Tejeda no va a jugar en el Rommel Fernández y que efectuará más cambios.

¿Qué tanto le ha ayudado Claudio Vivas? ¿Esperaba que estuviera con usted en el banquillo?

- Me ha ayudado mucho. Ahora, lo otro (estar en el banquillo) no es serio. Somos hombres de fútbol y hablamos todos los días, pero él entiende su lugar y yo el mío. Que me digan un lugar en el mundo en el que el secretario técnico se sienta a dirigir y el entrenador solo ve.

”Claudio me dio cortes individuales de 75 jugadores que estaban siendo analizados y me entregó todo lo que habían hecho. Intercambiamos conceptos y me trasladó lo que vivió desde adentro.

”Saben por qué llegué para el clásico; fue porque quise. De lo contrario, hubiera llegado el miércoles siguiente y no quería perder más tiempo. Cuando se preguntó cómo iba a ser, los partidos los iba a dirigir yo, no lo hubiera aceptado de otra manera.

Gustavo Alfaro expuso que no entiende por qué se critica todo lo que hace desde que asumió a la Selección de Costa Rica. Además, recalcó que está preparado y puede revertir el presente de la Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

¿Recibió consejos de gente de fútbol de Costa Rica antes del primer partido ante Panamá y para este segundo juego?

- Soy técnico de fútbol y hace 31 años que dirijo. Que me digan un entrenador en el mundo que se haga cargo de un equipo y no dirija un partido. Me ha tocado agarrar equipos y tener dos días para trabajar, pero uno se hace cargo.

”Nunca se objetó o cuestionó que yo dirigiera. Soy una persona abierta y respeto todas las opiniones, sin embargo, si un dirigente me tiene que venir a decir algo, estaría muy mal de mi parte. Esto no quiere decir que no escuche y tampoco es que soy soberbio.

”Vi muchos jugadores y muchos videos. Tuve 11 días desde que llegué a Costa Rica, pero vi todo y analicé diferentes situaciones con entrenadores que estuvieron en Concacaf. Veo que hasta me cuestionaron la cantidad de gente en mi cuerpo técnico y eso no se discute.

¿Cuál siente que fue la repercusión luego del primer partido ante Panamá?

- Siento que este segundo partido contra Panamá se ve como determinante para todo. Puede que quedemos eliminados y sea muy difícil, pero que pasemos no va a decir nada. Hay otra chance más adelante y las eliminatorias empiezan en junio del otro año.

”Si uno mira para atrás, Costa Rica está inmersa en una zona de la que debe salir. Si se analiza de acá para atrás, Costa Rica consiguió el 33% de los puntos que disputó del Mundial hacia acá y es un índice muy bajo. Si no revertimos esto, va a ser más de lo mismo. Para construir se necesita tiempo y el tiempo lo tendré hasta que los dirigentes quieran.

”Si el único proyecto es ganar a como sea, hay que mirar para atrás y ver dónde está parado Costa Rica. Hay cosas que se están perdiendo y hay que recuperarlas, porque Panamá nos pasó en el ranquin y hay otros que se acercan. Si uno quiere resolver un problema, debe aceptar que lo tiene y la Selección lo tiene”.

Con lo que dice, entonces hay que tener paciencia, entonces, ¿hay que tener que seguir perdiendo o qué se puede esperar?

- Para mejorar, el límite y la capacidad de mejora es enorme. Que uno pida paciencia, no significa que hay aguantar que el equipo pierda. Necesito ver una evolución del equipo, pero si creen que puedo solucionar los problemas de Costa Rica en dos partidos, pues....

”Hay que hacer algo sostenible en el tiempo. Hay cosas que Costa Rica no tiene en este momento y se cuenta con jugadores jóvenes muy buenos, pero necesitan batallas. Sé lo que debo hacerlo y cómo debo hacer, por eso estoy tranquilo, porque lo que estoy viviendo acá ya lo pasé”.

¿Qué tan diferente es el equipo que perfila?

- Estuvimos analizando y hablando con los jugadores. Recibimos reportes de los programas de inteligencia artificial con los que trabajamos, que nos dan los rendimientos físicos y también los tácticos y técnicos.

”Tenemos mucho trabajo por delante, para corregir los errores que se vieron en el partido anterior, así como buscar las mejores estructuras, para encontrar el equilibrio”.

¿Cuál ha sido el mensaje hacia los jugadores?

- Los riesgos estaban al tomar un equipo en esta situación y en este contexto. Si uno mira un año para atrás, Panamá estaba por detrás de Costa Rica, pero ahora está arriba en el ranking FIFA. Hay cuestiones que se deben replantear, más allá de la coyuntura que vivimos con estos partidos.

”Cuando analizamos los planos, también nos superaron en lo físico. Hay aspectos que aunque se quiera, no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Acá vinimos a tratar de hacer una renovación que necesita Costa Rica.

”Hay que tener paciencia, porque estos jugadores tienen pocas batallas disputadas. Debemos tener claros los objetivos y si queremos armar un equipo competitivo, hay que pasar por este tipo de peripecias”.

”Qué sirve más, estar en un Mundial o clasificar en una copa. Obviamente que si se pueden las dos, mejor, pero primero hay que tener un equipo afianzado, competitivo y con una idea de juego. Eso en dos entrenamientos ningún técnico lo puede conseguir”.

¿Costa Rica tiene material para remontar?

- Sí tiene el material, sino, no hubiera venido a Costa Rica. La mirada es a corto plazo y hablamos con el resultado, lo que quita el análisis. Considero que esta Selección de Costa Rica tiene la generación de jugadores para formar un muy buen equipo.

”Hay juventud, dinámica y buen pie, pero hay que acompañarlos. Creo que Costa Rica tiene el potencial para ser lo que era y mejor, pero se necesita tiempo... Si estoy acá, es porque creo que es posible, pero en ensayo, prueba y error”.