“Me genera en ocasiones algunas discusiones de los aficionados que no entienden que yo vaya contra medios oficiales, no se dan cuenta que no voy en contra de nadie. Me importa un pepino lo que diga el reporte oficial. ¿Qué vale más: el reporte oficial o lo que ven mis ojos? No tiene sentido seguir estadísticas con reportes oficiales, ayudan como un primer punto de partida”, agregó durante la entrevista.