Fedefútbol defiende regreso de Douglas Sequeira aunque no guste a Medford y muchos

Douglas Sequeira volvió a la Federación Costarricense de Fútbol, tras haber dirigido y fracasado con la Selección Olímpica en el 2021.

El timonel no solo es el segundo asistente de Luis Fernando Suárez en la Selección Mayor, sino que se hará cargo de la Sub-23.

El regreso de Sequeira provocó una serie de críticas contra la Fedefútbol; incluso el técnico Hernán Medford dijo en el programa Contragolpe, que parece que en el curriculum se debe tener la palabra fracaso para que lo contraten en la Fedefútbol.

Douglas estuvo en San Carlos y el Deportivo Mixco de Guatemala, donde no logró los objetivos. Al cuadro chapín lo dejó en los puestos de descenso.

Claudio Vivas, Director de Selecciones Nacionales, explicó por qué volvieron a contratar a Sequeira.

“Con el profe Suárez (Luis Fernando) llegamos a la conclusión de que la opción era traer a una persona de la confianza de él o traer a alguien que ya había estado y tiene la condiciones para hacer un trabajo de formación. Además que sea leal al técnico de la Selección Mayor y que vaya armando un equipo Sub-23 que pueda ser competitivo para el torneo de Toulon”.

“Por eso contratamos a Douglas Sequeira, como segundo auxiliar del profe Suárez y como técnico de esa categoría (Sub-23)”, dijo Vivas.

- La contratación de Douglas Sequeira es una solicitud de Luis Fernando Suárez, o usted lo recomendó. ¿Qué piensa de que alguna gente cuestione el regreso de Douglas si fracasó anteriormente en selecciones menores?

- La gente puede cuestionar y tiene derecho a opinar. Lo cierto es que lo conozco desde antes y me gusta su forma de trabajar. Se evaluaron otras opciones y llegamos a la conclusión con Luis Fernando de que era el más indicado. Douglas viene de dirigir en Guatemala, donde no tenía las mejores condiciones y, como dije antes, tiene la capacidad para hacer una labor de formación.

Además, le dimos lugar dentro del staff para que se vea que hay un crecimiento en la estructura a Ricardo González como entrenador de porteros, quien va estar en la mayor y en Toulon, si el tiempo lo permite, porque a veces se mezclan los horarios o torneos de selecciones.

- ¿El resultado en Toulon marcará el destino de Douglas Sequeira?

- El resultado no está condicionado a la continuidad de Douglas Sequeira.

Douglas Sequeira dirigirá a la Sub-23 en el torneo de Toulon en Francia y Claudio Vivas dijo que los resultados no condicionan el futuro de Douglas. (Jose Cordero)

- ¿Usted es el jefe de Luis Fernando Suárez?

- Sí. Y a qué viene esa pregunta.

- Se la hago para saber si usted tiene la potestad de exigirle resultados, informes y hasta tomar decisiones con él.

- Le aclaro que con Luis Fernando Suárez tengo la relación que hay que tener con un técnico de prestigio, que ha estado en tres mundiales y tiene claro lo que desea para su selección.

Tenemos intercambio de opiniones, por suerte nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde el 2005 cuando era técnico de Ecuador. Respeto mucho su trayectoria y el trabajo mío con él es tratar de congeniar y llegar a un acuerdo en muchos aspectos, desde el armado de un partido de fogueo, el armado de un microciclo de trabajo, darle la ayuda que necesite para conseguir a los jugadores y acompañarlo en los partidos cuando la fecha lo indique, porque no puedo estar en todos los viajes.

- ¿Fue un acierto la renovación de Luis Fernando Suárez?

- En ese tema no quiero opinar, porque entré después de la renovación. Decir si estuvo bien o mal, no depende de mí. Lo que sí es claro es que Luis Fernando clasificó al Mundial cuando Costa Rica no tenía chances y él lo hizo con mucho trabajo, responsabilidad y sabiduría.

Cuando se daba la posibilidad de que yo viniera aquí, Costa Rica estaba muy lejos del repechaje, sin embargo, él tuvo la valentía, sabiduría y responsabilidad de lograr el objetivo de estar en Qatar. Eso es crédito y más que suficiente para que continúe en el cargo.

- ¿Cómo califica el Mundial que hizo Costa Rica?

Si analizamos los tres partidos, el primero fue un accidente, un juego de esos en que nadie quiere estar. Lamentablemente a todos los entrenadores siempre nos toca un sabor amargo y no fue un debut soñado, pero después en líneas generales el equipo tuvo respuesta, estuvo en competencia, le ganó a Japón, que había sido la sorpresa. Y en la última fecha llegó con posibilidades y la expectativa es siempre ser mejor y avanzar y no quedarnos con el “¡uyy! nos quedamos en la puerta”.

- ¿Por qué los técnicos dicen que es un accidente cuando se recibe una paliza de siete goles?

Accidente porque ese día no te sale nada, planificas un partido, lo armás desde la táctica, donde decís si juego con cinco, cuatro o tres en el fondo. Después tenés la estrategia, qué hago, defiendo en campo propio, salgo a presionar alto. Ese día no salió nada, lo único que se supo del juego es que el equipo tuvo una táctica para empezar y fuimos superados en todos los sectores del campo.

Desde Argentina vi el partido por televisión y me sentí apenado y mal, porque es un resultado desagradable, pero no es excusa y todos tenemos un mal día y ese no fue el día de Costa Rica.