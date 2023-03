Caudio Vivas señala los males que afectan al fútbol de Costa Rica

Directo al hablar, sin reparo en señalar los errores y lo que no le gusta del fútbol nacional, así es Claudio Vivas, Director de Selecciones Nacionales.

El argentino tiene dos meses en el puesto, suficiente para él para elaborar un informe de lo que ha visto y conoce del balompié tico, porque antes de ser contratado y por ser un técnico de experiencia, un hombre de fútbol, sabía lo que es Costa Rica a nivel mundial.

Vivas conversó con La Nación, reconoció que algunos jugadores de la Sub-17 que fracasó en la eliminatoria en Guatemala no tenían las condiciones para estar en el equipo.

Además reconoció que no le gusta la norma Sub-20 impuesta en el campeonato nacional, (quien cumpla 20 años en julio o en agosto, puede sumar para completar los 1.440 minutos obligatorios para jóvenes). Vivas también habló de la falta de competencia en las ligas menores y no admite que se diga que al jugador tico le hace falta carácter.

El argentino expresó que su primera misión fue tratar de relacionarse con todas las ligas y toda la gente de fútbol. Trabajar con todas las áreas que pertenecen a la Federación de Fútbol, e involucrarse en todo lo que es campeonato, desarrollo, competencias.

“Mi primer trabajo es hacer un informe general de todo lo que había visto y a partir de ahí debía empezar a ordenar y planificar.

Me parece que el primer diagnóstico que debemos hacer es mejorar las competencias en infantil, juvenil y todo lo que son prospectos. Unificar las edades de las tres ligas masculinas, Linafa (fútbol aficionado), Liasce (Ascenso) y Unafut (Primera); en eso estamos y tratamos de ver si en el segundo semestre eso es posible, sino será para el 2024″, indicó el Director de Selecciones Nacionales.

Vivas agregó que ha estado presente en partidos de Primera División, Segunda, de ligas menores y se debe empezar a graficar todas las visorias en el país para darle diferentes oportunidades a todos los jóvenes del país.

“Hay algo que funciona muy bien, es el programa FIFA Talent. FIFA nos eligió para efectuarlo y estamos laborando a temprana edad con chicas de 12-13 y 14 años y chicos de 13 y 14 años y eso es muy bueno porque los tenemos 6 meses entrenando en microciclos de tres días”.

Pero básicamente, creo fundamentalmente que la problemática en nuestro fútbol no es el talento natural, sino tratar de mejorar las competencias, que los equipos puedan enfrentarse entre sí y la unificación de las edades que va emparentada con la reglamentación. Hay chicos de 14 años que juegan 90 minutos y a eso debemos apuntar, a tratar de mejorar la competencia, para que el día de mañana, la competencia que es un eslabón de la formación y el scouting, se pueda completar y podamos lograr lo que necesitamos”

¿Mejorar la competencia a nivel de liga menor? Copiado!

Sí. Además entrar minuciosamente en la regla Sub-20 a nivel mayor, porque te doy un ejemplo claro: tenemos que ver jugadores 2005 (18 años) para armar nuestra próxima selección Sub-20 que es para el 2024.

En el Alto Rendimiento (edad de 18 a 21 años) hay pocos chicos que juegan en los equipos los fines de semana, en promedio 3 ó 5, entonces hay una población 2005 que no la vemos. Algunos equipos que son más arriesgados como Carmelita y Fútbol Consultans, los ponen en el torneo de Segunda, pero evidentemente debemos tratar de mejorar ese aspecto para que la categoría de Alto Rendimiento y la regla Sub-20 sean compatibles con nuestras selecciones menores.

¿Los campeonatos de liga menor no son competitivos? Copiado!

Tienen una buena organización, pero desde mi punto de vista podrían mejorar la competencia. Para empezar se dividen en dos grupos y para que se enfrenten los del Grupo A contra los del B, tienen que llegar a instancias finales para poder jugar una vez al año, sino, no juegan nunca. Por una cuestión económica y de presupuesto, hay dos grupos de seis equipos que solo se enfrentan los primeros y los segundos y se cruzan entre sí para llegar a una gran final. Quiere decir que a veces un equipo no juega nunca contra Saprissa o la Liga; en ese aspecto en los países que han mejorado su rendimiento a nivel local, han hecho una inversión y logran que a pesar de la distancia y el gasto, se enfrenten entre sí y en ese aspecto habría que lograrlo.

Usted mencionaba la regla Sub-20. ¿Qué le parece esa normativa en la Primera División, donde el técnico se ve obligado a alinear a los menores? Copiado!

Primero quise estar en la reunión donde los gerentes de los clubes hicieron sus observaciones y no estuve invitado, me pareció que debí haber estado y así se lo hice ver a nuestros dirigentes. La realidad es una regla que condiciona a la formación de un equipo del entrenador de Primera División, que fecha a fecha se juega algo, el campeonato, la clasificación o el descenso. Me ha pasado en otros países y la regla no mejora nada, al contrario, se pone a un jugador que a lo mejor no está preparado en lo físico, en lo técnico y psicológico y se alinea para cumplir la normativa.

Si vamos a tener una regla para menores de Sub-20 que sea funcional a la Selección Nacional y si no, que no exista.

En Estados Unidos usan un modelo de ligas menores de campeonatos en los diferentes estados, al finalizar forman selecciones de cada estado y va otro torneo entre selecciones y sacan jugadores para el futuro. En Costa Rica lo que se hace es que visores van a las diferentes provincias a buscar el talento. ¿Cuál es el mejor modelo para cazar jugadores, el de Estados Unidos o el nuestro? Copiado!

El modelo de Estados Unidos es el ideal, pero hay que tener una gran inversión y lo recomendable es tener seis Proyecto Gol en todo el país. Es lo que hizo Francia y Bélgica, pero eso aquí está un poco lejos.

A partir del 13 de abril haremos visitas en todas las provincias, empezando por Limón y voy a enviar dos personas a ver jugadores del área masculina, después lo haremos con el femenino y haremos capacitaciones referente a la formación de jugadores.

Recorreremos todo el país durante todo el año y tratar de encontrar ese talento natural, al que a lo mejor nunca llegamos.

También lo haremos a nivel internacional, una persona viaja a New Jersey para ver chicos y chicas ticos, donde hay una población muy grande y si logramos probar 200 futbolistas entre masculino y femenino y conseguimos uno, ya es un éxito.

¿Para hacer visorías en todo el país, con cuánto personal cuenta usted en la Fedefútbol? Copiado!

Es un departamento que estamos confeccionando, en lo inmediato no lo tengo armado. Estoy creando una secretaría de scouting, que es una persona que se encargará de la organización y el área administrativa y de los scouting tengo 54 que trabajan para dirección de desarrollo y 50 que trabajan para Linafa.

La idea es tratar de unificar los criterios de búsqueda: tengo un manual por puesto específico para que cada uno pueda estar tras ese talento.

¿Pero esas 104 personas no es personal de la Federación, es gente que puede colaborar con lo que observa y entonces recomiendan? Copiado!

No es personal de la Federación, pero reciben ayuda, como implementos. Mi idea es que el área sea más profesional y tener más observadores en todo el país, de manera tal que esa gente me elija realmente el talento natural en masculino y femenino y no que me traigan un futbolista que no reúne las condiciones.

¿Qué impresión le dejó la Sub-17 en la eliminatoria en Guatemala y por qué no se logró superar a un rival sin tradición futbolística como Puerto Rico? Copiado!

Hice el informe al Comité Ejecutivo, le comuniqué al director técnico cuáles eran desde mi punto de vista las falencias en la planificación. Para empezar, cuando llegué al país, a los dos días, los chicos fueron a jugar en una gira a España, se hizo un esfuerzo económico muy grande, pero esa gira era innecesaria. Se fue a jugar a otro clima, a otra cancha y se jugó en mejores condiciones de las que jugamos en un torneo en Centroamérica. Desde mi punto de vista había que hacer fogueos con equipos de la zona para aclimatarse a esa competencia y el equipo nunca encontró esa idea de juego que se ocupa para ese tipo de torneos.

Se clasificó primero pero no fue suficiente porque los equipos siempre fueron inferiores, inclusive el cuarto partido, el rival era inferior y me parece que en ese aspecto no pudimos cubrir la expectativa, no estuvimos a la altura. Se debe mejorar en el biotipo del jugador, quizá la preparación y sí es una frustración muy grande que percibo y siento y queda corregir para mejorar.

¿En la Sub-17 había jugadores que no tenían la calidad para estar en la Selección? Copiado!

Sí y desde mi punto de vista, en ese plantel no llegamos ni a una base. Tenemos 6 ó 7, quizá, con una proyección de selección Sub-20 y mi expectativa, más allá del resultado, que no fue bueno y no me gustó no haber clasificado, deberíamos tener un mayor porcentaje para armar nuestra próxima Sub-20.

Por los resultados en Qatar, con la Sub-17 y con clubes en Concacaf. ¿Qué pasa con nuestro fútbol: nos estancamos? Copiado!

El desafío es tener conciencia de cómo estamos, es el informe que hice y hacia dónde queremos apuntar. Obviamente no podemos dar pasos hacia atrás, sino firmes y hacia adelante.

Trabajar en el aspecto futbolístico no es suficiente, también mejorar en lo físico y psicológico. No admito que se diga que el costarricense no tiene carácter; sí lo tiene y a nadie le gusta perder. Hay que defender eso, porque el jugador costarricense ha logrado a través de la historia muchas cosas importantes; hasta el minuto 70 se estaba clasificando a la segunda fase del Mundial de Qatar.

El problema fundamental empieza a temprana edad, tenemos que fomentar más el fútbol infantil, mejorar los torneos, invertir en divisiones menores. Empezar por algo, por lo menos por las categorías más grandes, unificar las edades, mejorar las competencias y tratar de que la Selección no sea una problemática, porque es ahí donde nos damos cuenta en qué nivel del mundo estamos compitiendo.