Estos son los motivos por los que la Selección de Costa Rica apunta al Saprissa para jugar ante Panamá

Se viene el juego contra Panamá, y la Selección de Costa Rica enfrentará el compromiso, probablemente en el Estadio Ricardo Saprissa. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol valora que el primer choque ante los canaleros en la serie eliminatoria de ida y vuelta se efectúe en el reducto morado.

Pero, ¿por qué se considera el Saprissa para medirse a Panamá en lugar del Estadio Nacional, la sede habitual de la Tricolor?

“Sí, es cierto que se está pensando en el Saprissa. En este momento, es una posibilidad y es lo primero que estamos tratando de resolver: la logística, los precios, qué espacios están disponibles y todo lo que implica organizar un encuentro”, dijo a La Nación Jorge Hidalgo, director 2 del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Hidalgo añadió que los costos en el Estadio Nacional podrían aumentar, y por ello, junto con el acercamiento a los aficionados, están considerando que la Cueva morada es una buena opción.

“Se piensa en el Saprissa por una cuestión de sentido común, ya que necesitamos volver a ganarnos la confianza de la afición en la Selección. El Estadio Nacional implica un costo un poco más elevado, y no estamos en posición de arriesgar dinero. Debemos buscar eficiencia, y en lo que respecta al ámbito deportivo, no hay una gran diferencia, ya que ambos estadios cuentan con excelentes canchas”, opinó Hidalgo.

Jorge Hidalgo también resaltó que la cercanía de los aficionados a la cancha del estadio saprissista es un punto a tener en cuenta.

“Si la afición está más cerca en el Saprissa, o si el ambiente influye o no, son factores que ya conocemos, pero son importantes y no queremos ocultarlos. No obstante, la elección del Saprissa no se basa únicamente en ese motivo”, expresó Hidalgo.

Algunos técnicos, como Mauricio Wright, timonel de Cartaginés, avalan la idea de que el encuentro contra los canaleros se lleve a cabo en el Saprissa.

“El Saprissa le ha favorecido mucho a Costa Rica, y en este momento tenemos una gran necesidad. El Nacional también ha sido beneficioso, pero la presión que se ejerce en la Cueva es diferente, ya que no es lo mismo cuando hay una pista atlética de por medio entre la cancha y la gradería, como ocurre en el Nacional”, aseguró Wright.

Para Mauricio, tener el apoyo de la gente a dos o tres metros de distancia es muy diferente, pero también considera que más allá del estadio, Costa Rica debe salir a jugar con energía.

El último jugador de la Selección de Costa Rica en anotar un gol en el Estadio Ricardo Saprissa fue Francisco Calvo, quien lo logró en el empate 1-1 contra Haití el 17 de noviembre de 2019. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Marín, técnico de San Carlos, también apoya que la Selección vuelva a utilizar el Saprissa como su sede.

“Es una buena cancha, en primer lugar. Además, creo que permite que la afición esté más cerca de la cancha y haga sentir su presencia. También, posiblemente sea más fácil llenar el Ricardo Saprissa si no asiste tanta gente. Esto contribuye a que la Selección se sienta más respaldada, y yo lo veo bien”, comentó Marín.

Horacio Esquivel, entrenador de Guanacasteca, afirmó que jugar en el campo de los tibaseños es una buena opción para la Tricolor.

“Jugar en el Ricardo Saprissa me trae muchos recuerdos. La Selección siempre fue muy fuerte ahí, y sería genial. La Sub-23 jugó ahí y creo que nos va muy bien. Es un estadio que siempre nos ha traído éxito, y respaldo la idea de jugar en el Saprissa”, destacó Horacio Esquivel.

La última vez que la Selección Nacional jugó en el Estadio Ricardo Saprissa fue hace tres años y 11 meses, el 17 de noviembre de 2019, cuando la Tricolor se enfrentó a Haití en un partido que finalizó 1-1 (con un gol de cabeza de Francisco Calvo) y que correspondió al cierre del Grupo D de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

La serie contra Panamá se abrirá en territorio costarricense el 16 de noviembre, y el partido de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández en Panamá el 20 de noviembre. El ganador no solo avanzará a las finales de la Liga de Naciones Concacaf, programadas para marzo de 2024, sino que también se clasificará para la Copa América 2024.