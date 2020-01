Los llamados para el jugo ante Costa Roca son: Porteros: Sean Johnson (New York City FC), Bill Hamid (D.C. United) y Matt Turner (New England); defensas: Julian Araujo (Galaxy), Reggie Cannon (FC Dallas), Chase Gasper (Minnesota United FC), Justen Glad (Real Salt Lake), Aaron Long (New York Red Bulls), Mark McKenzie (Philadelphia Union), Sam Vines (Colorado Rapids) y Walker Zimmerman (Los Ángeles FC); volantes: Brenden Aaronson (Philadelphia Union), Christian Cappis (Hobro/Dinamarca), Bryang Kayo (sin club), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Brandon Servania (FC Dallas) y Jackson Yueill (San Jose Earthquakes) y delanteros: Paul Arriola (D.C. United), Jesus Ferreira (FC Dallas), Jonathan Lewis (Colorado Rapids), Ulysses Llanez (Wolfsburg/Alemania) y Gyasi Zardes (Columbus Crew).