“Con trabajo, cuando no aparece una renovación fuerte con ocho o 10 jugadores que sostengan hay que pensar en el trabajo. Se debe buscar que el tiempo dé la posibilidad de consolidar un grupo. Es un grupo que será de jugadores trabajadores y al que hay que meterle el roce internacional que no tendrán en sus clubes. A Costa Rica en este momento le está costando el cambio generacional, después de la generación 2014 no se viene empujando con fortaleza, vienen buenos jugadores para arrancar, pero hay que empezar por darle muchas condiciones, ponerlos a rodar, ponerlos en el ámbito internacional”, sentenció.