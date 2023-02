Esta es la nueva camiseta Adidas de Costa Rica: precio y dónde comprarla

Adidas hizo realidad el deseo de muchos ticos y finalmente se presentó como patrocinador oficial de la Selección Nacional de Costa Rica. Las nuevas camisetas se dieron a conocer en un evento de la marca alemana en el Centro de Convenciones y luego de superar la ansiedad por tener claros los diseños, hay dos preguntas claras: ¿cuánto cuestan y dónde se venden?

Yeltsin Tejeda y Katherine Alvarado fueron los primeros en mostrar las nuevas camisetas Adidas de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Lo primero es que el precio es de ¢67.700 y se podrán comprar en www.adidas.com/cr y en la tienda temporal en Multiplaza Escazú, desde este miércoles 1 de febrero. A partir del 6 de febrero en PLS y Sportline.

El monto a pagar supera el de la anterior marca patrocinadora, New Balance, que vistió a la Nacional para el Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022. La última versión costó ₡56.500.

“A nivel de mercado no creo que sea lo más adecuado (precio) para lo que queremos en el país, pero si buscamos tener patrocinios de buen nivel, tenemos que saber que el nivel de la marca y calidad van a estar muy ligadas al precio”, consideró Rolando Fonseca, exgoleador de la Selección y actual comentarista deportivo.

La jugadora de la Selección de Costa Rica, Katherine Alvarado fue de las primeras en lucir la nueva piel Adidas de la Tricolor. (Fedefútbol)

Adidas toma ahora el papel protagónico con la Sele por los próximos cuatro años como mínimo (incluida la eventual participación en la Copa del Mundo del 2026). Y es que esta marca también será la encargada de proveer la indumentaria y el balón para las disciplinas de fútbol profesional masculino y femenino, fútbol juvenil, fútbol playa y fútsal, por lo que tendrán a la venta toda la colección para los partidos, entrenamiento, tiempo libre y de concentración.

La camiseta de visita que Adidas diseñó para Costa Rica tiene al blanco como protagonista y sobresalen líneas delgadas en dorado, así como los tres ribetes de la marca en negro. (Adidas)

La camiseta de local que Adidas diseñó para Costa Rica tiene al rojo intenso como protagonista. Además. resaltan detalles en azul en axilas y cuello, mientras que los tres ribetes de la marca son blancos. (Adidas)

“La camisa es bastante elegante y lo mejor es que es bastante cómoda. La tela es liviana y se ve que si se moja no va a pesar. No sabía cuánto costaba y está un poco cara, pero los ticos siempre compran la camisa y esperemos que ahora no sea la excepción. Ojalá al verla se motiven y la compren. Además si a uno le gusta algo va por ello y la camisa es bastante elegante”, señaló Yeltsin Tejeda.