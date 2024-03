¿Está en juego el puesto de Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica?

“El cuerpo técnico tiene que seguir, estamos empezando, esto es un proceso y no es correcto cortarlo al inicio. Pase lo que pase debe seguir”. Así de contundente fue Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), al contestar si el puesto del técnico Gustavo Alfaro está en juego en el repechaje ante Honduras.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, se ha mostrado esquivo con la prensa tica, de cara al repechaje para la Copa América ante Honduras. (Fedefútbol )

Alfaro lleva cuatro meses en el cargo y, por ende, el dirigente considera imperativo ser paciente y permitirle espacio para implementar el cambio generacional que la Selección de Costa Rica tanto necesita.

El dirigente subrayó a los medios de comunicación presentes en Estados Unidos la importancia de asegurar el boleto a la Copa América 2024, tanto por razones económicas como por la oportunidad de enfrentar a equipos de alto calibre como Brasil, Colombia y Paraguay. Incluso, considera esencial la posibilidad de que el equipo trabaje junta durante un mes en ese torneo.

Sin embargo, en caso de no obtener la victoria, sería irracional desechar todo y buscar otro estratega para comenzar de cero.

“Si no conseguimos la victoria, nos sentiríamos muy decepcionados por no clasificar, ya que nos jugamos mucho tanto en lo deportivo como en lo económico. No obstante, no podemos deshacernos de todo por un resultado que se produce apenas cuatro o cinco meses después de iniciar la gestión. Nuestra expectativa es ganar; el esfuerzo realizado y las condiciones proporcionadas a los jugadores van en esa dirección”, explicó Maroto.

Osael Maroto llegó este jueves a Frisco, Texas, Estados Unidos. El presidente de la Fedefútbol se sumó a la concentración de la Selección de Costa Rica, para el repechaje ante Honduras. (JOHN DURAN)

El premio por clasificar a la Copa sería de $2 millones, además de cubrir los gastos del torneo por parte de la organización.

La Fedefútbol enfrenta diversos desafíos financieros debido a deudas pendientes, señaló el presidente. Los ingresos de la clasificación aliviarían la situación económica.

En caso de no clasificar al torneo continental, la Federación deberá buscar partidos amistosos para esas fechas, lo cual no sería sencillo dado que la mayoría de las selecciones de alto nivel estarían ocupadas en competiciones oficiales.

Selección de Costa Rica resalta la unión de grupo para superar a Honduras

Costa Rica y Honduras se enfrentarán el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium, Frisco, Texas, Estados Unidos. El partido está programado para las 5:15 p. m. (hora local), y el ganador del encuentro obtendrá el pase a la Copa América.