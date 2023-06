El jugador sorpresa en la Selección de Costa Rica sigue siendo un desconocido

En el encuentro contra Guatemala, tuvo lugar el esperado debut de Diego Campos con la Selección Nacional, captando la atención de todos, o al menos de la gran mayoría.

Hasta ahora su juego ha permanecido oculto debido a su carrera desarrollada en el extranjero. Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección, incluyó a Campos para enfrentar la Copa Oro.

Con Campos había expectativas, pero tras 45 minutos en la cancha ante los chapines, Diego no pasó de ser esa sorpresa entre los convocados. Futbolísticamente, sigue siendo un desconocido.

Diego Campos fue titular y sustituido al finalizar el primer tiempo del compromiso, con poco para resaltar de su juego, solo un remate que efectuó y llegó fácilmente a las manos del portero guatemalteco.

El flojo desempeño de Campos no es culpa de él, porque sus compañeros casi no lo buscaron y el mal rendimiento fue de todo el grupo.

“Por su rendimiento ante Guatemala, no podemos criticar a Diego, a Cristopher Núñez o a Aarón Suárez. No podemos culparlos porque no cuentan con una idea de juego clara”, opinó Luis Fernando Fallas, técnico y asistente de Paulo César Wanchope en Cartaginés.

LEA MÁS: MisterChip le pone más sal a la herida de Costa Rica

Fallas agregó que conoce el juego de Diego porque tuvo un proceso olímpico y para él es un buen delantero. Por eso no le sorprende lo que ha hecho en su club, el Degerfors IF de la Primera División de Suecia.

“Diego Campos es un joven muy preparado en todos los sentidos y muy profesional, pero siempre lo he dicho, no sabemos a qué jugamos. A Diego le llegó poco el balón, casi no lo buscaron. Lo intentó, tuvo un remate de media distancia, pero no lo buscaron”, indicó Fallas.

Diego Campos juega con el Degerfors IF, de la Primera División de Suecia y esu debut con la Selección de Costa Rica no fue el mejor. (Foto Twitter de Diego Campos).

Luis Fernando destacó que un equipo puede tener jugadores muy buenos, pero si no hay una idea clara de lo que se quiere o se busca, es difícil que sobresalgan.

“Hemos visto a Messi que, cuando no ha sido respaldado por el equipo, ni él puede resolver las situaciones, mucho menos un jugador como Campos”, manifestó Fallas.

Harold Wallace, exseleccionado nacional y asistente técnico de Luis Marín en Pérez Zeledón, coincidió con Fallas y agregó que no se puede señalar a Diego Campos, porque el juego del grupo en general no fue bueno.

“Bien por él que tuvo la oportunidad de debutar, pero el grupo en sí no hizo el mejor partido y no pudo mostrar sus condiciones o jugar como hubiera querido. No hay que condenarlo ni mucho menos, ya ha roto el hielo del debut y creo que puede mejorar”, expresó Wallace.

Harold espera que en el futuro el desempeño de Campos mejore, pero resaltó que el grupo debe respaldarlo.

“Cuando se debuta, es importante que el equipo respalde. El funcionamiento de la Selección no fue el mejor y eso afectó su rendimiento. Deberían haberle dado juego y apoyarlo si se equivoca, pero algunos no estuvieron al nivel y él no tuvo esa asistencia de balones que hubiera necesitado”.

Tanto Fallas como Wallace opinaron que ante la falta de asistencia, Diego Campos tampoco iba a intentar a hacer las cosas solo, o buscar el balón por donde fuera, porque debe respetar el espacio y el plan de juego del entrenador.

La Selección se trasladó este viernes a Filadelfia, donde el martes de la próxima semana jugará otro partido de fogueo, esta vez contra Ecuador a las 6 p. m., hora nacional.

La Tricolor se prepara para disputar la Copa Oro, que comienza el sábado 24 de este mes; dos días después, el lunes 26, la Sele debutará ante Panamá.