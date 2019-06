Gran preocupación ha suscitado el hecho de que los delanteros “oficiales” de la Selección no estén marcando goles. Es un tema que desvela a comentaristas y aficionados. Amigos: ¿será posible que no hayamos aprendido nada del Mundial Rusia 2018? Francia se coronó campeona con un solo hombre en punta, el número 9, el centro delantero Olivier Giroud, ¡que no hizo un solo gol en la competencia! Pero Deschamps lo mantuvo siempre en la alineación. La función de un delantero no se limita a hacer goles, ni debe su rendimiento considerarse deficitario porque no anote. Muchas veces, los delanteros juegan como “señuelos”, como captadores de marca, para permitir que los hombres que llegan de atrás, por sorpresa y desmarcados, hagan los goles. El delantero es, en estos casos, un magneto de defensas La amenazadora presencia de Giroud permitía que subieran al ataque Mbappé, Drogba, Griezmann, Umtiti, Varane o el que fuese.