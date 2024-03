Claudio Vivas confirma a Joel Campbell para juegos contra Honduras y Argentina

Pese a que Joel Campbell no pasa por su mejor momento futbolístico en el campeonato con la Liga Deportiva Alajuelense, esto no le impedirá formar parte de la Selección Nacional que disputará los compromisos contra Honduras y Argentina.

La Tricolor se mide al cuadro catracho el 23 de este mes en Estados Unidos, en un juego único de repechaje en busca del boleto a la Copa América 2024 y tres días después, también en suelo norteamericano, enfrenta en un choque amistoso a Lionel Messi y a la escuadra de Argentina.

Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales, confirmó en conferencia de prensa la presencia de Joel, aunque aclaró que no sabe si será titular.

“Joel está dentro de una lista, está dentro de las posibilidades y hablar puntualmente de cada jugador y sobre su momento futbolístico no es algo que a mí me corresponda. Además, no me quiero meter en un tema donde cualquier cosa que pueda decir quizá para ustedes (prensa) sea beneficioso, porque será utilizado. La realidad es que hablar del presente de Joel, es también hacerlo del presente de muchos jugadores. Más allá del presente de Campbell, tiene un pasado que ha sido positivo para el fútbol mundial y no nos olvidemos la carrera que ha tenido y el prestigio que ha desarrollado”, dijo Vivas.

Joel Campbell no pasa un buen momento futbolístico, pero será llamado a la Selección de Costa Rica para los duelos ante Honduras y Argentina. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

- ¿Cuántos jugadores integrarán la lista para estos partidos contra Honduras y Argentina?

- La lista va a ser de 26 jugadores y 23 son los que participarán en el partido contra Honduras. Habrá tres entrenando en lista de espera para poder estar en el juego contra Argentina.

- ¿Qué expectativas tienen para ese juego de repechaje contra Honduras?

- Las expectativas son positivas, nosotros siempre pensamos en preparar bien al equipo. El profesor Alfaro viene trabajando desde hace tiempo para confeccionar la lista. En el fútbol siempre hay diferentes tipos de opiniones, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si hacemos una encuesta individual a cada uno de ustedes, cada uno tiene su equipo titular, cada uno tiene su esquema de juego y estilo. La realidad es que hoy tenemos un director técnico que decide quién entra a la cancha, quién sale y quién es convocado.

“Toda nuestra energía está puesta en el primer partido. Se nos criticó por jugar con El Salvador y a todo hay que sacarle lo positivo. Que no hayan microciclos es porque no se ha logrado por las fechas, no es fácil, no nos olvidemos que el fútbol local está en competencia y que… pic.twitter.com/r0XG20fkrJ — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 12, 2024

- ¿Cuándo se viaja a Dallas?

- El viaje a Dallas está programado para el día domingo en horas de la tarde. Se está tratando de contar con la buena voluntad de los clubes y la Unafut, para tener a los jugadores con anterioridad. Ya vimos que Honduras hasta postergó su campeonato para darle espacio a la selección. Queremos empezar el microciclo este jueves en la tarde con los futbolistas que puedan estar. Se está haciendo un gran esfuerzo para tener el jueves a los jugadores del campeonato local, porque con los legionarios es más difícil.

- Qué piensa de lo que dijo Jorge Luis Pinto de que usted es una de las personas que no lo quiere en Costa Rica. ¿Además, Keylor Navas estará solamente es esos dos juegos contra Honduras y Argentina?

- De Pinto no tengo nada para decir, cada uno tiene su opinión formada. Es una persona que respeto mucho porque dejó un legado. Navas fue uno de los jugadores con los que el profesor Alfaro tuvo contacto y yo pensaría más allá de marzo. Keylor es un jugador que necesitamos, nos representa a nivel mundial y cualquier costarricense desea ver a Navas en el equipo.