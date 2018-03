La verdad he recibido bastante apoyo de mi familia, compañeros y la afición. Eso me da mucha fuerza para no perder el objetivo. Hay una lesión de por medio en la que los plazos están apretando un poco, pero no soy el único a nivel mundial. Neymar está pasando una situación todavía más complicada y voy a tener que estar muy tranquilo, tener paciencia y confiar en los especialistas. Ellos saben el procedimiento que tienen que hacer para acortar los plazos. Después me tocará seguir todo al pie de la letra. Sí te digo que estuve analizando todo en mi casa y lloré, no me lo esperaba.