Andy Rojas aún podría subirse al avión de la Selección de Costa Rica en el último minuto

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer la lista de los 26 convocados para los juegos contra Honduras y Argentina.

Costa Rica da a conocer lista para enfrentar a Honduras

Entre los llamados, aún extraña la ausencia de Andy Rojas, joven de 18 años y actual goleador del Club Sport Herediano. Andy no fue incluido en la lista preliminar de 60 jugadores a tomar en cuenta, solicitada previamente por la Concacaf, por lo que el delantero no puede participar en el juego de repechaje a la Copa América contra la selección de Honduras.

Sin embargo, La Nación conoció que Alfaro tenía en mente contar con Rojas para el amistoso frente a Argentina, el 26 de este mes en el Coliseo de Los Ángeles, Estados Unidos.

El problema es que Andy Rojas no tiene visa para ingresar a territorio norteamericano, en la Federación Costarricense de Fútbol le están tramitando el documento, pero hasta el momento no han recibido una respuesta positiva y por eso no se incluyó a Andy en el grupo de 26 futbolistas.

“El trámite sigue, pero él aún no tiene la visa. Esperamos que en las próximas horas o días se le apruebe el documento. Si le dan la visa, no importa si es el lunes o martes de la otra semana, entonces Andy Rojas viaja y será parte del plantel que se medirá a Argentina”, le dijo a La Nación una fuente cercana a la Fedefútbol.

Andy Rojas no tiene visa, pero le tramitan el documento para que pueda integrarse a la Selección de Costa Rica y pueda jugar contra Argentina el 26 de marzo en Estados Unidos. (MAYELA LOPEZ)

De hecho, el jueves anterior, antes de darse a conocer los convocados a la Tricolor, los jugadores de Saprissa y Herediano entrenaron en el Proyecto Gol y ahí estuvo Andy Rojas.

“El hecho de que no esté en la lista de 60 es una decisión del profesor Alfaro y es respetada. Evidentemente, los argumentos no son los que nosotros estamos viendo en la cancha, pero también hay que tratar de entender que hay que saberlo llevar, es muy joven y no es necesario darle toda la responsabilidad en un partido tan importante como el de Honduras”, dijo Claudio Vivas el martes anterior en conferencia de prensa, cuando le consultaron sobre la ausencia de Rojas.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, le dijo a Radio Columbia que es muy respetable, lo que expresó Claudio Vivas sobre la ausencia de Andy Rojas. Para Garbanzo, Rojas puede competir, incluso en la Copa de Campeones de la Concacaf, jugó y le anotó un buen gol al Toluca de México.