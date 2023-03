A Juan Pablo Vargas le inquieta el estado de la cancha en Martinica

Sin querer que suene a excusa de ningún tipo, Juan Pablo Vargas se siente inquieto por el estado de la cancha del estadio Pierre Aliker, donde la Selección de Costa Rica se enfrentará este sábado a Martinica, en la Liga de Naciones.

“Me parece que va a ser muy físico, un partido de luchar, no sé si las condiciones de la cancha sean las mejores, creo que no. Y eso no permite que sea un juego más fluido”, expresó Juan Pablo Vargas ante una consulta formulada por La Nación en el Proyecto Gol.

Su percepción no es algo nuevo, porque los escenarios en el Caribe por lo general presentan terrenos complicados para la práctica del fútbol.

“Por ahí escuché algún comentario, no sé si será cierto o no, pero como que no son las mejores condiciones. Igualmente no son buenas condiciones ni para ellos ni para nosotros, pero quién sabe qué tan acostumbrados puedan estar ellos a ese tipo de condiciones más que uno”, añadió el defensor.

LEA MÁS: Ellos son los tres jugadores que Luis Fernando Suárez dejó fuera del viaje a Martinica

La Sele tiene agenda llena y sin derecho de tropezar contra dos rivales que tienen características un tanto parecidas.

El partido contra Martinica será este sábado, a partir de las 5 p. m. (hora de Costa Rica); mientras que la Tricolor se enfrentará el martes a Panamá, en el Estadio Nacional, en La Sabana.

“Van a ser juegos muy físicos, de mucha lucha, de juego aéreo, de ganar balón parado, de intentar ganar la mitad de la cancha porque son rivales que acá en Centroamérica muchos tienen ese estilo de juego parecido y ya lo hemos visto y lo hemos trabajado”, vaticinó.

Cree que el juego en Martinica podría tornarse de mucho de pelotazo, de ganar arriba y que si hay un tiro de esquina, o un tiro libre cerca del área, aprovecharlo lo más que se pueda.

LEA MÁS: Selección Nacional busca renovarse porque Keylor Navas no será para siempre

“Porque sabemos que eso puede marcar diferencia en partidos cerrados como puede ser el del sábado”.

El zaguero que milita en Colombia contó que intenta seguir mucho el fútbol nacional y que lo entusiasma ver tantos rostros nuevos y frescos en la Selección Nacional.

“Me veo la mayoría de partidos y entonces ya uno conoce a los que tal vez no tienen tan referenciados. Me parece importante eso, así como en su momento uno fue el joven que quería ser llamado en cuenta”.

De esos muchachos que emergen en la Nacional, de cierto modo hacen que de manera constante él se recuerde de sus inicios.

“Cuando estaba en Belén fue mi primer llamado y quizás mucha gente decía: ‘¿De Belén?’, pero uno trabajaba para eso, uno tenía ese sueño y tenía ese anhelo de poder estar en la Selección. Los que son parte de esto tienen el mismo sueño y es importante eso, esa hambre que tienen, las ganas de demostrar lo bueno que han hecho con su club ahorita en la Selección”, recalcó.

Aarón Suárez es el otro seleccionado que atendió a los medios de comunicación en el Proyecto Gol antes de viajar a Martinica. Él considera que el rival de la Sele para este sábado “es muy fuerte”.

“Es muy rápido y hay que igualar esas condiciones que ellos ponen y después hacer el fútbol de nosotros”, apuntó el creativo que retornó a la Tricolor después de quedar fuera de la lista final para el Mundial de Qatar 2022.

LEA MÁS: ¿Qué se juega la Selección de Costa Rica ante Martinica y Panamá?

“Me siento bien, el grupo me ha acogido bien y eso ayuda en la parte de los entrenamientos y el equipo en sí se ve que está muy en sintonía, que todos jalamos hacia el mismo lugar y eso es importante”.

Aarón Suárez quería estar de vuelta en el equipo de todos. Ahora su ilusión es mantenerse ahí.

“Estar en la Selección siempre es un sueño y una meta”, afirmó el mediocampista.