Warner Rojas se entrena en el punto donde hace dos semanas murieron tres sherpas por avalancha

Cada vez faltan menos días para que el montañista costarricense Warner Rojas intente por segunda ocasión ascender al punto más alto del Monte Everest (8849 metros sobre el nivel del mar) y poco a poco va cumpliendo los objetivos, que se trazó cuando salió de Costa Rica.

Warner ya logró subir el Lobuche Peak (6.119 msnm), en Los Himalayas, la segunda montaña de más de 6.0000 metros que tenía planeado conquistar. Posteriormente se instaló en el Campo Base, a la espera de que se dieran los permisos para empezar la llamada “rotación” para aclimatarse a la alta montaña (subir tramos del Everest y descender, durante varios días, para que el cuerpo se vaya adaptando).

Para el tico fue la segunda montaña escalada; ya logró coronar con éxito el Island Peak (6.189 msnm), a principios de abril.

LEA MÁS: Ticos a salvo de mortal avalancha en el Monte Everest

Recordemos que su meta es no solo subir al punto más alto del Everest, sino también en esta misma expedición dominar el Monte Lhotse, que es la cuarta montaña de mayor altitud en el planeta con 8.516 msnm. Espera escalar ambas montañas en 24 horas. Será en cualquier momento a partir del 15 de mayo, cuando se abra la tempotada en el Everest para todos los expedicionistas.

El escazuceño, quien fue el primer tico en ascender a cima del mundo en 2012, ahora se enfrenta a la peligrosa Cascada de Hielo del Khumbu, que se extiende entre los 5.500 y los 5.800 msnm , uno de los principales obstáculos para empezar el ascenso a lo más alto y uno de los más peligrosos por las grietas, pasos de escaleras y las temidas avalanchas.

Precisamente en ese sector de la montaña, el pasado 12 de abril fallecieron tres sherpas que estaban acondicionando la ruta, lo cual causó conmoción a un mes de iniciarse los ascensos a la cima.

“Vamos a empezar a caminar por la cascada, a movernos, luego de nuestra llegada al Campo Base. En los días anteriores se han dado nevadas y han estado muy fríos y eso favorece el paso por ese sector, porque hay menos peligros de avalanchas”, destacó Rojas.

Warner Rojas logró conquistar la cima del Lobuche Peak (6.119 metros), uno de sus objetivos en esta expedición. Cortesía Warner Rojas

Warner recordó que a principios de mes cuando guió a un grupo de 14 costarricenses al Campo Base hubo dos días con fuerte nevada, lo cual es normal y hasta cierto punto beneficioso, pues reduce los riesgos para los expedicionistas que tienen como meta el punto más alto del Everest.

Hace algunas semanas hubo 36 costarricenses en el Campo Base, pero todos tenían como meta llegar hasta ese punto y devolverse. Solo Warner Rojas y Ligia Madrigal, en expediciones separadas, llevaban como objetivo alcanzar la cumbre. Ahora, enfrentan una de las partes más complicadas del reto.

“Es mucho más seguro ingresar a la Cascada de Khumbu en la madrugada, porque está más fría y está congelada: por lo tanto hay menos peligros de deslizamientos. Lo más importante es hacer la travesía lo más rápido posible, no quedarse mucho tiempo en los pasos de las escaleras o las grietas, porque entre más tiempo se esté en el lugar, se corre más peligro”, recalcó Rojas.

LEA MÁS: Dos ticos que buscan la cumbre del Everest se toman un café en ’La puerta’ de Los Himalayas

En el caso de Warner, le preocupa la gran cantidad de alpinistas que este año intenten al ascenso final (cerca de 500); por eso su prioridad es pasar por la Cascada de Khumbu rápidamente para evitar algún percance.

“Tengo claro que hay muchas personas y no todas tienen experiencia. Es por eso que mi intención y la del sherpa que va conmigo, es hacer ese paso lo más pronto posible, no quedarnos atascados en las filas que pueden hacerse en el paso de las escaleras sobre las grietas. Aunque este año creemos que no serán tantas (escaleras) como en otras ocasiones”, señaló Rojas.

El montañista tico tiene claro que hay varios aspectos que deben tomar en cuenta para evitar verse sorprendidos en el sector de mayor riesgo por las avalanchas.

“Es necesario subir lo más rápido que se pueda, para evitar que el sol caliente y exista la posibilidad de una avalancha. En caso de que la temperatura esté alta y se den deslizamientos. Tampoco es bueno estar mucho tiempo de pie esperando pasar las escaleras, esto por el frío y que se pueda congelar alguna parte del cuerpo y nos reste movilidad”, agregó Rojas.