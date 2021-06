“Más allá del tiempo y la medalla, lo que me enorgullece mucho y me hace muy feliz es volver a ponerme la camiseta de Costa Rica. Desde el 2018 no me representaba a mí país, debido a una variedad de razones, como lesiones y además estuve enfermo en 2019, por lo que tener esas sensaciones de vestir la camiseta de Costa Rica al final me hace muy feliz y me motiva para el futuro”, agregó Castro, quien aún debe competir en el Campeonato NACAC el 10 y 11 de julio y el Panamericano Junior en Colombia, en diciembre.