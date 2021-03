“Debemos recordar que cuando un rayo cae en el agua su onda expansiva se da en forma horizontal, no vertical, por lo que dependiendo de la descarga una persona puede fallecer si es alcanzado por esa onda y no solo porque le caiga directamente. La única forma de evitar un accidente es no ser sorprendido por la tormenta y salir lo más rápido posible del agua, en caso este mar adentro”, afirmó Corrales.