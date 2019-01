Otro de los problemas que afronta el jacobeño es que no pudo clasificarse a los Juegos Panamericanos de Lima, cuyo medallista de oro clasificará a Tokio 2020. El tico quedó fuera debido a que en diciembre pasado no pudo competir en los Panamericanos de surf en Perú, al estar participando en un evento de 10.000 puntos en Hawái, donde avanzó hasta los octavos de final y la organización del evento continental no lo esperó, como se había previsto, pese a los reclamos de la Federación de Surf de Costa Rica.