Presidente del CON: ‘No sé cuál es el interés de Leonardo Chacón por protagonismo’

El presidente del Comité Olímpico, Henry Núñez (derecha) junto al atleta Kenneth 'Pollis' Tencio y Alexander Zamora, jefe de misión de la delegación de Costa Rica. Cortesía (Prensa Comité Olímpico)

Sorprendido por las publicaciones en Facebook del triatleta Leonardo Chacón, el presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, aseguró que la entidad que preside invirtió ₡38 millones en la preparación del atleta para los Juegos de Río de Janeiro 2016 y no entiende su afán de protagonismo.

El jerarca del olimpismo tico comentó que tiene documentos que prueban la ayuda que se le otorgó al liberiano, que va desde pagos a fogueos hasta la atención del equipo multidisciplinario del CON.

“Voy a ser muy concreto y lo que le voy a decir puedo probarlo con documentos. Leonardo Chacón es uno de los atletas más beneficiados por el Comité Olímpico, por el Icoder y por la Federación desde el año 2008 hasta el 2012. Leonardo recibía una beca olímpica de $1.000, además de lo que recibía de las otras entidades deportivas”, comentó Núñez.

El presidente aseguró que en el 2013 el triatleta dejó de percibir la beca al tener patrocinadores privados, pero aún así, el CON continúo apoyándolo.

“Entre 2013 y 2016 el Comité Olímpico invirtió en Leonardo Chacón ₡38 millones. ¿En qué los invertimos? En apoyo económico, pago de entrenador, participación en eventos clasificatorios en Australia, China, México, Dubai, equipamiento y pólizas, sin sumar el monto de las otras entidades. Ojalá yo hubiese recibido ese apoyo cuando fui atleta”, comentó Núñez.

El presidente del CON indicó que debería apoyar más a los atletas que hoy representan al país y no desestabilizar las bases que se han forjado en los últimos años.

“Me da tristeza que un atleta como él, en lugar de estar pidiendo que no financien al Comité Olímpico, que es el que financia a los atletas, debería estar felicitando a los atletas que han brillado en Tokio. No he visto posteos de él.

“Debería estar orgullosos de nuestros atletas que están en las posiciones cuatro, cinco y nueve, sabiendo lo que cuestan esas posiciones, porque él quedó de 30 en Río 2016. No sé cuál es el interés de Leonardo Chacón por protagonismo“, agregó Núñez.

El jerarca también lamentó el “menosprecio” que hace Chacón, en su posteo, de las cabañas del Comité Olímpico, donde se han hospedo atletas como Sherman Guity, Nery Brenes, la yudoca Diana Brenes, los hermanos Ignacio y Julián Sancho, así como el paratenismesista Steven Roman, mientras entrenan en San José o bien se recuperan de alguna lesión.

“Nosotros hemos becado a más de 800 atletas con fondos públicos por recomendaciones de las federaciones deportivas, quienes son las que recomiendan a quiénes se deben becar.

“Él está hablando de algo que desconoce completamente, no conoce la metodología de cómo se asignan esos recursos. Simplemente hace afirmaciones temerarias. No conoce la gestión deportiva”, agregó.

En cuanto al salario que percibe como presidente y gerente del CON, Núñez manifestó que fue aprobado por la Asamblea General de las asociaciones y federaciones por unanimidad y el Comité Olímpico Internacional (COI).

“Que él diga cuánto debe ganar un ministro de Deportes y un presidente del CON. De acuerdo con su punto de vista, ¿cuál es el salario idóneo?, o considera que el presidente debe estar a tiempo completo y no ganar nada.

“Tengo una maestría en Organización Deportiva y con mi trabajo he generado recursos al Comité Olímpico, todo fue gestionado”, dijo Nuñez.