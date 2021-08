Leonardo Chacón pide al CON cambio en manejo de becas con fondos públicos

El triatleta Leonardo Chacón participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Fotografía: Albert Marín (Albert Marín)

El triatlonista y hoy también entrenador Leonardo Chacón, mediante un post en su Facebook, pidió un cambio a los entes deportivos del país en la adjudicación de dineros públicos y becas a los atletas, tras la presentación de la delegación costarricense en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Chacón pidió transparencia el Comité Olímpico Nacional (CON), específicamente a su presidente Henry Núñez, señalando en su comentario que “Un Comité Olímpico que reparte las becas más altas a dedo, sin objetividad por resultados y proyección de clasificación”.

”Tampoco es correcto que un presidente del CON tenga más poder y dinero que un ministro de Deportes, más poder que todas las federaciones juntas que hacen fila estirando la mano para ver qué les reparten a cambio de favores y silencios cómplices”.

El liberiano, atleta olímpico en las justas de Londres 2012 y Río 2016, insiste en que debe haber un cambio de pensamiento, donde los recursos del gobierno sean otorgados por resultados y con objetivos claros, de acuerdo con su rendimiento y proyección.

“Si nada de esto cambia, si el Gobierno de Costa Rica sigue girando miles de millones al Comité Olímpico Nacional sin que las federaciones tengan independencia, tocará solamente seguir aplaudiendo los esfuerzos titánicos de los atletas, sus padres, los sponsors privados y unas pocas federaciones que con las uñas ayudan con lo que pueden”, finaliza escribiendo su comentario.

¿Qué motivó a Leonardo Chacón a enumerar y denunciar en su Facebook los diferentes cuestionamientos que señala al Comité Olímpico?

Yo luché por las clasificaciones olímpicas durante casi 16 años. Durante todo ese proceso pude vivir una serie de situaciones que fui experimentando a nivel de las entidades deportivas y sus encargados a nivel país.

“Siempre era como un esfuerzo bastante extenuante por conseguir el apoyo. Pero al ser representativos mis resultados y la proyección que yo llevaba para poder clasificar estaba hasta en un 75%, la cual gestionaba en forma privada, allí sí se me daba el apoyo o debía luchar por ese apoyo de una beca o gestionar un viaje, y eso no ha cambado”.

Si queremos más debemos invertir más y mejor. Me salí del ciclo olímpico desmotivado de luchar contra el sistema,... Posted by Leonardo Chacón Corrales on Sunday, August 1, 2021

¿Qué debe cambiar para que todo los males que enumera se terminen?

En aquel entonces me di cuenta que el sistema de análisis, de criterio para poder adjudicar esos dineros que llegan al Comité Olímpico no tienen un criterio de selección.

“Eso es lo que me motiva a gestionar un cambio, más que son dineros del país que son fondos públicos.

“A mí me tocaba demostrar que estaba cerca de las olimpiadas y así conseguir ese apoyo, gestionar esas cosas, casi que forzarlas. Tenemos un problema de proyección basado en criterios para darle la continuidad a los atletas que demostraron, que a su siguiente ciclo olímpico, podrían hacerlo mejor”.

¿Qué es lo primero que se debe valorar para otorgar una beca?

El ente que los utiliza (dinero) debe tener un sistema real de proyección y adjudicación de becas.

“Gestionar estos recursos basados en criterios que no solo ayude a los atletas a poder proyectarse una vez que termina este ciclo, sino de forma inmediata y optimizarlos, porque recursos si hay, pero lo que debe hacerse es una distribución óptima de los mismos, según proyecciones, una mejor ejecución, según los resultados, para que impacten de una manera más contundente en los atletas en el momento que realmente lo necesiten, ya que esa es la inexistencia que tenemos en ese momento.

“Por eso es el posteo en Facebook, para apoyar a aquellos atletas que se inician en los ciclos olímpicos”.

Es muy crítico al afirmar que las becas altas en el Comité Olímpico “son a dedo” y que no es correcto que un presidente del CON tenga más poder y dinero que un ministro de Deportes y que todas las federaciones juntas

Soy crítico porque estos recursos deben ser utilizados por las federaciones, pero al final llegan al Comité Olímpico, pero esta dependencia de las federaciones puede traer conflictos de este tipo, que yo creo se podrían eliminar al tener un proceso mucho más ágil, más objetivo.

“Creando un sistema donde podamos determinar realmente y conocer a quién llegan los recursos, por qué llegan los recursos y de qué forma están siendo distribuidos.

“El ejemplo más claro es que vos te vas a Google, buscas las becas entregadas por Icoder y están de forma detallada, pero te vas a las del Comité Olímpico y no existen”.

¿Qué se debería hacer para optimizar su uso?

Tiene que darse de una forma más transparente, abrirse de una forma que todos los conozcamos, que las federaciones, sepan cuáles van a ser esos filtros por cada año del ciclo olímpico determinando.

“Cómo se reciben esas becas, porque pueden haber criterios de selección para Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe y así consecuentemente para Panamericanos y finalmente para Olimpiadas.

“Esto va ser que optimicemos los apoyos y realmente alcancen para los que van subiendo de escalón por escalón, teniendo la necesidad de recibir un poquito más porque necesitan ir a foguearse, porque sus recursos están siendo consecuentes con el dinero y el apoyo que se les da.

“A eso es lo que yo aspiro. Que tengamos un sistema claro, crítico de todos estos apoyos que se brindan y que sea del conocimiento de todos nosotros, porque al final le da tranquilidad a todos aquellos que ven en las entidades deportivas la administración de los recursos y aporte da confianza y un camino claro para los atletas que quieran optar por estos recursos, becas y viajes”.

¿Tiene ejemplos de situaciones que se han dado?

Estaba leyendo que Luciana Alvarado, la chica que clasificó en gimnasia a los Juegos Olímpicos, en el 2019 su familia tuvo que pedir prestados $6.000. La familia de la chica terminó clasificando, pero hace dos años su familia se estaba endeudando para poder llevarla a un Mundial, lo que nos indica claramente que hay un sistema de alto rendimiento inexistente, al menos en la adjudicación de recursos, que no solo es visible para mí.

¿Debería entonces aclarar el Comité Olímpico qué deportistas están recibiendo becas y cuáles son los montos, de acuerdo al rendimiento y la proyección que van a tener?

Claro, la transparencia siempre va a ser el mejor método para tener a todo el mundo en orden y saber que los procesos se están llevado a cabo de forma correcta.

“Entiendo que los dineros que lleguen de los entes privados se pueden usar a discreción, pero voy más allá. Hago énfasis en los dineros de fondos públicos. Necesitamos saber cómo son aplicados, cuáles son los criterios de distribución y de adjudicación de becas.

“Cuál es el sistema de distribución, la proyección, en este caso de los últimos tres años, hasta los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Deben tenerlo claro los atletas y federaciones, porque si yo no sé a qué puedo aspirar o hacer, siempre va a quedar la incertidumbre de cómo están siendo entregados”.

¿En lo personal se vio perjudicado por esa falta de transparencia?

Nunca me sentí perjudicado, porque siempre trataba de buscármelas por mi cuenta, pero hoy en día entiendo que es muy difícil.

“En mi caso tuve la oportunidad de encontrar empresas que me ayudaron, pero también soy crítico que si esas personas no me hubiesen ayudado en esos momentos, donde se me brindaba el apoyo, no hubiese llegado a tener la cantidad de puntos mínima para tener opción a una beca.

“Yo consolidaba casi un 75% de mi clasificación por mi cuenta. y después cuando se empezaba a mencionar que tenía posibilidad se me empezaba ayudar.

“Debemos entender que esos atletas que inician el camino olímpico no tienen recursos de empresa privada, porque el encargado de llevar ese camino olímpico tienen esos recursos y deben hacer una optimización de los mismos para entender cómo vamos ayudar y dejarlo claro”.

¿Debería también aclararse el tema del salario de presidente del CON y la relación con las federaciones?

Eso es criterio de ellos mismos. Las federaciones deben pronunciarse. No veo conveniente que la administración de una federación tenga que pasar a segundo grado o depender del CON si de una u otra forma accede a apoyar a un atleta.

¿Cuál debe ser el principal punto a trabajar?

Se debe ser más claro de cómo se están adjudicando los recursos. Me gustaría que fueran más amplios en el tema de los criterios de selección, cómo los realizan y saber cómo es el plan a seguir y nos hagan ver que tenemos un Comité Olímpico que toma en cuenta los procesos y no cuando cerramos un ciclo olímpico.

“Por ejemplo, qué hubiese pasado si Andrey (Amador) y Kevin (Rivera) no hubiesen conseguido los puntos para el ciclismo. Lo principal es tener un documento donde se establezcan los criterios de Selección, proyección y adjudicación de becas, así vamos a tener mayor tranquilidad”.

¿Hay resentimientos en sus señalamientos?

No. Lo que estoy es un poco triste porque no avanzamos, no hay proyecciones por parte de los entes deportivos del país.

“En Liberia logramos dos clasificaciones a Juegos Olímpicos y aún mi hermana anda con el equipo de triatlón nadando en río o balnearios. !6 años después no existen proyecciones o formas de optimizar los recursos”.

¿Esperaba las reacciones que ha tenido su publicación en las redes sociales?

Las redes sociales sirven para expresar tus pensamientos. Entiendo que hay personas que apoyan mi comentario y otras no, es entendible. Mucha gente se vio representada y es del criterio que se debe hacer una reestructuración, un cambio, ser más eficientes con los fondos públicos. En Costa Rica hay mucho talento.