Nishy Lindo añade oro a unos Juegos que Costa Rica no olvidará

La costarricense Nishy Lindo Álvarez continuó con la cosecha dorada del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 al sumar, este jueves, la tercera medalla de oro para Costa Rica, en la categoría de los -57 kilogramos.

Lindo Álvarez venció a la dominicana Andrialis Bonilla con marcador de 2-0. Los dos rounds fueron a favor de la costarricense con parciales de 6-0 y 3-0.

Mientras tanto, Alejandro Flores en la categoría de -80 kilogramos llegó hasta la final, pero perdió ante el colombiano Miguel Flores por 2-0, con puntuaciones de 6-20 y 5-16, llevándose así la medalla de plata.

Con estas dos preseas, Costa Rica se asegura su mayor cantidad de medallas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, al contabilizar tres oros, siete platas y 18 bronces, para un total de 28.

La mayor cantidad había sido hace 30 años en las justas de Ponce, Puerto Rico, en 1993, cuando alcanzó cinco oros, siete platas y 15 bronces, contabilizando 27 medallas.

Nishy, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y noveno lugar en el Mundial de Bakú, Azerbaiyán, en junio pasado, se mostró orgullosa por darle a nuestro país un primer lugar y la tercera presea dorada para su disciplina.

“Estoy muy contenta, he trabajado mucho, me preparé muy bien y todos los sacrificios dieron resultado. Durante el combate estaba emocionada, pero a la vez muy nerviosa. A ello hay que agregar la adrenalina y el apoyo de la gente, pero cuando ya estoy en el combate lo único que queda es darlo todo y por suerte sí se pudo”, dijo Lindo Álvarez mediante un video del Comité Olímpico.

Mucho sacrificio

En los combates para llegar a la final, la atleta olímpica de Tokio 2020 dejó en el camino a la hondureña Shaylee López en los cuartos de final y a la cubana Tamara Robles en semifinales.

“Esta medalla representa todos los años de entrenamiento, todos los sacrificios que he tenido que hacer. Me siento muy contenta con el resultado y siento que hice un buen trabajo. Me siento muy orgullosa. Quiero agradecerle a la Federación de Taekwondo, a su presidente Wilmar Alvarado, al Comité Olímpico, al Icoder y a mi mamá”, aseguró Lindo.

Por su parte, Alejandro Flores sorprendió a todos con su actuación al llegar a la gran final en -80 kilogramos, donde perdió ante un experimentado atleta colombiano.

El nacional derrotó a Alejandro Lara de El Salvador en las eliminatorias y a Bryan Salazar de México en los cuartos de final. Mientras tanto, en las semifinales superó a Brandon Sealy de Jamaica.

Wilmar Alvarado, presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo, comentó que en el caso de Alejandro es una grata sorpresa para estos juegos, pues es la primera vez que participa. Además, lleva poco más de un año en el proceso de selecciones.

El taekwondo sumó para la delegación tica tres preseas de oro, con Neshy Lee Lindo en -57 kilos, María Paula Salas en poomsae, y María Paula Salas y Juan Carlos Calderón en poomsae en la modalidad de pareja mixta tradicional. En tanto, Alejandro Flores en -80 kilos añadió una medalla de plata y Juan Carlos Calderón en poomsae masculino, una de bronce.

La selección de taekwondo está bajo las órdenes de José Luis Ramírez y Misael Chacón en combate, mientras que en la modalidad de poomsae está a cargo de Mercedes Chávez.