Tica prefirió darle medallas a Costa Rica en taekwondo que seguir prometedora carrera de modelo en Europa

Los reflectores, las sesiones de fotografía y las pasarelas se habían vuelto parte de su vida. Con una esbelta figura y una enigmática mirada cautivó a las agencias de modelaje que la contrataron para eventos en nuestro país.

Su presencia poco a poco fue mayor en los desfiles, sin embargo, hace menos de un año, Neshy Lee Lindo Álvarez tuvo que tomar una decisión trascendental en su vida. Debía decidir si continuar con su carrera deportiva y terminar sus estudios de bachillerato o seguir como modelo profesional.

Neshy, quien el pasado 1.º de junio se ubicó en el noveno lugar del Mundial de Taekwondo en Bakú, Azerbaiyán, analizó qué era lo que deseaba en su vida. Al final, ganó su pasión por el deporte y su deseo de representar a Costa Rica en eventos internacionales, Continuó en el tatami y se alejó de las pasarelas, las sesiones de fotografía y las extensas sesiones de maquillaje.

“Tenía ofertas para modelar fuera del país, especialmente en Europa, pero era muy complicado. Tuve que elegir y al final me quedé con el taekwondo. Si aceptaba modelar afuera, eso significaba que debía estar fuera de Costa Rica, por al menos dos meses y no sabía cuándo iba a regresar”, comentó Lindo.

La joven de 20 años, quien es una de las seleccionadas de taekwondo que representará a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador, a partir del próximo 23 de junio, manifestó que ha tenido claro que el deporte siempre será prioridad en su vida.

“En estos momentos no tengo el tiempo necesario para modelar. Quiero darle mayor espacio al taekwondo, porque los entrenamientos son muy fuertes y se invierte mucha dedicación. Es por eso que decidí enfocarme solo en una cosa y más adelante, si se da, quizás volveríamos (al modelaje), pero de momento mi deseo es concentrarme en los entrenamientos y eventos del ciclo olímpico”, dijo Lindo.

Neshy Lee Lindo se ubicó en la novena posición en el Mundial de Taekwondo en Bakú, Azerbaiyán, a principios de mes, donde ganó dos peleas. Cortesía

Pasión por el deporte Copiado!

Luego de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en cuatro mundiales de taekwondo, la atleta señaló que tiene muy claro que para estar en la élite de ese deporte es necesario mucho sacrificio y esfuerzo en cada práctica.

“No me arrepiento de la decisión que tomé. El taekwondo es lo que me gusta, lo que me apasiona. Es cierto que en el modelaje la parte económica era mejor, pero no me guío tanto por eso, sino por la pasión que tengo por el deporte, por el taekwondo, y esto es lo que yo quiero. Esa es la razón por la que decidí darle prioridad al deporte”, exclamó Lindo.

Al ser una decisión importante en su vida, Neshy la meditó con su madre Marianela Álvarez, quien siempre la apoya y aconseja.

”Es cierto que lo pensé bastante y lo analicé, pero tengo claro lo que yo quiero. Mi mamá siempre me apoya en la decisión que yo tome, independientemente de lo que yo escoja o que yo desee. Mi madre entiende el amor que yo tengo por esta disciplina deportiva”, agregó Lindo.

Después de ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2019, con apenas 16 años, Neshy desea empezar el nuevo ciclo olímpico con buenos resultados, por lo que aspira a subir al podio en las justas del istmo en El Salvador y también en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en noviembre.

Su último gran evento será este fin de semana cuando se dispute el XV Open de Costa Rica 2023, que se realizará en el Palacio de los Deportes, previo a su participación en El Salvador.

“Después del Mundial, mis expectativas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe son bastante altas porque estoy bien preparada. A este evento van rivales muy fuertes en mi categoría, pero aún así voy a dar lo mejor de mí y buscaré la mejor posición para Costa Rica”, manifestó Lindo.

”Este año hemos tenido bastantes competencias, las cuales nos han permitido foguearnos y sumar valiosos puntos para el ranking mundial. Tenemos un cierre de año muy fuerte, pues además del Open Costa Rica, vienen los Juegos en El Salvador, un fogueo más que esperamos poder cumplir si tenemos fondos económicos, y finalmente los Panamericanos en Chile”, recordó.