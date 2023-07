Melissa Calvo cumple con su primer gran desafío en Mundial de Para Atletismo

La atleta costarricense Melissa Calvo Hernández concluyó en el octavo lugar en la final de los 100 metros lisos, en la categoría T13 (personas con discapacidad visual), del Campeonato Mundial de Para Atletismo que se realizó este lunes en el estadio Sébastien Charléty en París, Francia.

La profesora de matemáticas, quien corrió en el carril 2, terminó con un tiempo de 14 segundos y 12 centésimas (14:12), cumpliendo así la primera de sus tres competencias en el Mundial de Para Atletismo.

La prueba fue ganada por Lamiya Valiyeva, de Azerbaiyán, con 11:99, quien logró la medalla de oro al derrotar en la línea de meta a Adiaratou Iglesias, de España, quien también concluyó con 11:99. Bianca Borcella, de Canadá, fue tercera con 12:16.

“Me siento muy feliz por todo lo que significa competir en una final del mundo y terminar los 100 metros lisos en el octavo lugar. A pesar de ser una competencia rápida por su distancia, no deja de ser muy dura. Desde que sales, no respiras hasta pasar la línea final”, comentó Calvo en un comunicado difundido por el periodista Olman Mora.

“Ahora vamos a concentrarnos en la próxima competencia, cuando debemos afrontar las eliminatorias de los 200 metros lisos, donde vamos a darlo todo por avanzar a la final del mundial nuevamente”, dijo.

La atleta, oriunda de Alajuela, había clasificado en el cuarto lugar de su serie semifinal con tiempo de 13:93, su mejor marca de la temporada 2023.

Este martes, Melissa volverá a la pista para tomar parte en el primer heat de las semifinales de los 200 metros lisos, que se realizará a las 2 a. m. de Costa Rica (10 a. m. de Francia). En caso de avanzar a la final, esta se llevará a cabo el miércoles 12 de julio a las 11:58 a. m. (7:58 p. m.).

Calvo se despedirá del Mundial con la prueba de los 400 metros lisos, donde tomará parte en la final el 17 de julio a las 11:30 a. m. (hora tica).

Sherman a la pista

Por otra parte, este martes el velocista Sherman Guity competirá en las semifinales de los 100 metros lisos en la categoría T64 (personas con amputación en la pierna) a las 11:09 a. m. hora de Costa Rica. Espera clasificarse para la final del miércoles 12 de julio a las 12:07 p. m., hora nacional.

“Vamos paso a paso. Serán dos competencias importantes: el heat del martes y la final del miércoles. Estoy tranquilo, mentalizado en hacer las cosas bien para ir en busca del podio”, enfatizó Guity.

Cuando se le preguntó sobre el clima y la pista del estadio, el caribeño mencionó que todo estaba en orden y sin inconvenientes.

“El clima está bien, me gusta. Estoy disfrutando de todo y me lleno de buenas vibras. Ya quiero estar en la pista, ya quiero correr. Vine a este mundial muy bien preparado, sé que tengo las condiciones. Por eso quiero correr y darle alegrías a todos en mi país. Cuando veo mi bandera, esos colores me motivan a ser veloz”, resaltó Guity.

Mientras tanto, Ernesto Lobito Fonseca tomará parte en los 100 y 200 metros en silla de ruedas T51 (personas con lesiones en la médula espinal). Los días de competencia para el josefino serán el domingo 16 de julio en la final de los 100 metros, y el lunes 17 de julio en la final de los 200 metros.