“Tenía un gran dolor en la pierna izquierda, se creía que era un desgarre porque me llegó a doler tanto que no podía ni caminar, pero luego me hicieron un ultrasonido y se vio todo normal. Por ello el doctor me hizo unas pruebas y concluyó que era el nervio ciático, por lo que me mandaron unos medicamentos para hacer que la inflamación disminuyera y gracias a eso y a los trabajos de la fisioterapeuta del Comité Olímpico Nacional, he ido mejorando”, añadió Calvo.