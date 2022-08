Máximos ganadores de La Ruta y el campeón de la Vuelta a Costa Rica estarán en Volcano 100

El colombiano Luis Mejía será uno de los grandes animadores de la competencia de ciclismo de montaña de Volcano 100, que se correrá este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

No cabe duda que el regreso de la competencia de ciclismo de montaña Volcano 100, considerada una de las más duras de país, atrae a los mejores exponentes de esta disciplina, más aún al ser de una sola etapa, por lo que ya sueñan con ganar la edición que se correrá este sábado 3 de setiembre.

El español Josep Betalú, campeón de La Ruta de los Conquistadores en cuatro oportunidades; el colombiano Luis Mejía, monarca en tres; y el nacional Paolo Montoya, en dos; serán grandes animadores del evento en la categoría élite masculino que promete estar muy disputado, con la participación de 2.250 pedalistas en las tres diferentes distancias.

A ellos se unirá Daniel Bonilla, último monarca de la Vuelta a Costa Rica, en 2019, y quien también participa en competencias de ciclismo de montaña.

Para este 2022 la prueba saldrá a las 5:30 p. m. de la Cámara de Ganaderos en Liberia y contará con una fracción en los recorridos de 50 km, 100 km y 100 millas, la cual bordeará no solo el Volcán Rincón de la Vieja, sino también se disfrutará de las vistas del Volcán Miravalles, así como las del Volcán Concepción y el Volcán Madera, estos dos últimos de Nicaragua.

Luis Mejía, vencedor en el 2019, indicó que es una carrera muy intensa y será aún más disputada por la calidad de los participantes.

”Estas carreras son muy exigentes, no se puede llegar a experimentar porque se pone en riesgo la salud y no vale la pena. Se deben tomar las cosas con seriedad, tener compromiso y saber que se entrenó lo suficiente para una distancia. Lo importante es disfrutar y no ir a sufrir por una mala decisión”, dijo Mejía.

Más ecológica Copiado!

Para este año la organización busca recibir el reconocimiento de Bandera Azul Ecológica. Para lograrlo, hace un llamado a los ciclistas inscritos y a sus familias, para seguir una serie de normas de sostenibilidad ambiental, seguridad e higiene.

La competencia se realizará por diferentes ecosistemas de bosque tropical, bosque nuboso, pastizales y sabanas arboladas en los cuales se reportan al menos 355.000 especies de organismos terrestres, por lo que la región de Guanacaste es declarada Sitio Patrimonio Mundial por la Unesco.

“Conscientes de que nuestro evento se realizará en Guanacaste, un lugar con una gran riqueza natural, queremos proponer medidas de sostenibilidad ambiental con el objetivo de incentivar a nuestros participantes a ser ciclistas comprometidos con el medio ambiente y que las buenas prácticas se utilicen en cualquier ruta o evento del país”, manifestó Sebastián Garro, gerente de mercadeo de Volcano 100.

Dentro de las medidas que se implementarán están: instalación de baños portátiles que no requieren agua, la hidratación estará embotellada con el fin de evitar el desperdicio de agua, los alimentos utilizados en los puntos de asistencia serán entregados en materiales reciclables o biodegradables y se clasificará y reciclarán todos los residuos.

“Tendremos recipientes para separar de forma correcta los residuos en los puntos de asistencia. En la Cámara de Ganaderos los ciclistas encontrarán repelente contra insectos y protector solar en los puntos de asistencia. Además, les pedimos a nuestros participantes no tocar ni alimentar especies de fauna y no dejar residuos sobre la ruta”, agregó Mónica Espinoza, encargada del proyecto.