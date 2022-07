Volcano 100: Expertos le dicen cómo sobrevivir a una carrera de mountain bike de 160 kilómetros en Guanacaste

Para este año el evento de Volcano 100 le trae tres distancias diferentes. con el fin de que pueda poner a prueba sus condiciones. Cortesía: Organización

La carrera de ciclismo de montaña Volcano 100 que se realizará el próximo 3 de setiembre, es uno de los eventos más exigentes por su distancia, topografía y clima, pero también es uno de los más esperados por los amantes de los pedales.

Después de dos años de ausencia por la pandemia de la covid-19 el, evento retorna con una serie de nuevos retos y distancias, lo que la hacen aún más atractiva, no obstante.esos cambios pondrán a prueba la preparación de cada uno de los participantes.

Para la edición del 2022 la competencia tendrá como salida y meta la Cámara de Ganaderos de Liberia a las 5:30 a.m. y en esta ocasión se disputarán tres distancias. La primera será de 50 km, la segunda de 100 km y la distancia madre del evento, serán 100 millas ó 160 km

En esta ocasión no solo se bordeará el Volcán Rincón de la Vieja, sino también se disfrutará de las vistas del Volcán Miravalles, así como la del Volcán Concepción y Volcán Madera, estos dos últimos de Nicaragua, lo que indica que será una carrera de mucha montaña y complicada, para cada uno de los participantes.

La organización habilitó en los últimos días 250 espacios más para la carrera de un día de MTB. Estos serán para las distancias de 100 millas ($300) y 100 km ( $250), en el caso de los 50 kilómetros los paquetes están agotados con un total de 650 ciclistas inscritos. Las mismas se pueden realizar a través del sitio web volcano100cr.com, o bien, en los puntos físicos Bikestation.

Los recorridos. Cortesía: Organización

Pero, ¿cuáles son las claves para sobrevivir a 160 km en la calurosa Ciudad Blanca y sus alrededores? Dos de los ciclistas más experimentados conversaron con La Nación y compartieron sus experiencias.

Tanto MIlagro Mena, del equipo Colono Construcción Bike Station, como el tricampeón del evento, Luis Mejía de CBZ Asfalto, coincidieron que es una carrera donde la parte mental es muy importante, al igual que la preparación y no se debe dejar nada al azar, especialmente la alimentación, que es clave para lograr terminar, ya sea élite o de otra categoría.

“Volcano 100 es el evento de mayor distancia en el país en carreras de ciclismo de montaña, de una sola etapa. Es más mental que físico, cuando el cuerpo tiene un gran desgaste, cuando no se pueda dar más la mente da ese plus. Todas las personas que van a participar, sin importar la distancia, deben ir súper preparados, es un reto personal y te exige el límite”, comentó Mena.

“Se debe tener mucho cuidado con la alimentación, la hidratación, no experimentar, comer lo que ya se ha probado y tener claro que todo cuenta. Muchas veces todo el esfuerzo y el sacrificio pueden acabar en los últimos 10 kilómetros si no se cuidan estos aspectos, pero además se debe hacer bien la bicicleta, para no sufrir desperfectos mecánicos”, explicó.

Otro aspecto a tomar en cuenta, de acuerdo a la pedalista quien compitió este año en el Giro de Italia, es haber tenido los fondos adecuados en los últimos meses.

La topografía y los cambios de clima, son aspectos que deben tomar en cuenta los participantes en la competencia de ciclismo de montaña Volcano 100. Cortesía: Organización

“Hay que recordar que es una prueba que puede durar entre 6 horas para los élite y hasta 12 horas para aquellos, que no compiten con regularidad. La idea es que tengan una adecuada preparación, y no lleguen a sufrir, que no lleven al límite su cuerpo. Una buena alimentación, una adecuada preparación y ser responsable con uno mismo son parte de los cuidados que hay que tener”, agregó Mena

Por su parte, el colombiano Luis Mejía, del conjunto CBZ Asfalto y ganador en tres ocasiones del evento, afirmó preparación mental puede marcar diferencia. Más allá de la distancia, si es un novato o un experimentado, o se va a correr un trayecto más corto, es necesario ser detallista para minimizar cualquier error, ya sea en la parte alimenticia o de preparación.

“Con respecto a la alimentación se requiere días antes comer carbohidratos e hidratarse bien. Durante la carrera comer frutas en los puestos de control, llevar los geles, las barritas, seguir hidratándose y en lo personal, me gusta consumir una bebida gaseosa, para cambiar el sabor del hidratante. Se deben cuidar todos los detalles, no consumir nada nuevo, que no se probara antes”, admitió Mejía.

“Estas carreras son muy exigentes, no se puede llegar a experimentar porque se pone en riesgo la salud y no vale la pena. Recordemos que es una carrera de montaña y en muchos tramos se puede ir solo, por lo que deben tomar las cosas con seriedad, tener compromiso y saber que se entrenó lo suficiente para una distancia. Lo importante es disfrutar y no ir a sufrir por una mala decisión”, acotó.