Marco Tulio Suesca gana la contrarreloj y es el virtual campeón de la Vuelta a Costa Rica 2022

El pedalista colombiano, Marco Tulio Suesca, ganó este sábado la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2022, ratificando su liderato y sentenciando el giro a la tica, a falta de correrse este domingo el tradicional Circuito Presidente, en Heredia.

Suesca, del equipo ecuatoriano Movistar Best, triunfó en una exigente cronoescalada, con un tiempo de 37 minutos y 50 segundos (37:50), tras completar un trazado de 12, 3 kilómetros entre Cot de Cartago y San Juan de Chicuá.

El pedalista, con un paso demoledor, se dejó su primera fracción en la Vuelta, pues a pesar de ser el portador de la camiseta amarilla, no había obtenido un triunfo de etapa. La cual le llegó en el mejor momento y le permite consolidar el primer puesto de la clasificación general.

A Suesca le siguieron en línea de meta el costarricense Kevin Rivera, de la Selección Nacional, con un crono de 38:09 y el también cafetero Carlos Gutiérrez; del Team Banco Guayaquil, con 38:17.

“Apenas observé el trazado de la cronoescalada me llamó mucho la atención Me gustó porque era en altura y me propuse ganarla desde ese día. Conversé con mi papá, quien es un gran aficionado al ciclismo y cuando le conté de las etapas me dijo: ‘Hijo esa cronoescalada es para usted, hay que darlo todo. Esa cronoescalada es para usted. ¡Vamos por ese título!”, recordó Suesca.

El cafetero, oriundo del departamento de Boyacá, también confesó quienes lo motivaron para darlo todo en nuestro país y luchar por el campeonato de la Vuelta.

“Le agradezco a mi familia por el apoyo, ellos me escriben todos los días y me motivaron mucho por el momento que estábamos pasando. Especialmente mi hijo, quien todos los días se comunica conmigo. Sin duda estamos aprovechando nuestra participación en Costa Rica”, comentó Suesca.

Dura etapa Copiado!

Por su parte, Kevin Rivera, quien fue el tico mejor ubicado, agradeció a las personas que le apoyaron en el recorrido que pasó por Pacayas de Alvarado, de donde él es vecino.

“Fue una etapa durísima, me frenó mucho el viento al final y no pude ir más rápido. Creo que el esfuerzo que hice en las etapas anteriores, cuando le ayudé a mí compañero Gabriel (Rojas) y me fuí en las fugas me pasaron la factura. Así es esto y estoy muy contento con el segundo lugar”, declaró Rivera.

En la general, Suesca es primero con un tiempo extraoficial de 23:09:15, y solo necesita terminar la jornada del domingo para proclamarse campeón El segundo puesto es de Carlos Gutiérrez a 2:46 y Sergio Arias, del equipo Colono Bikestation Clips, es el mejor tico a 10:36.

De momento el primer campeón de la Vuelta es el colombiano Robison Chalapud, del Team Banco Guayaquil de Ecuador, quien sumó 47 puntos, seguido por su coequipero Wilson Haro con 39 y Kevin Rivera con 28.

Mientras tanto, el título de las metas volantes se definirá este domingo. El panameño Franklin Archibold es primero con 12 unidades, mientras el tico Manuel Larios del Team Montoya BCT tiene 11. Durante la fracción se disputaran tres metas intermedias.

La Vuelta, en su edición 56, cierra este domingo con el Circuito Presidente, a partir de las 10 a.m., con salida y llegada en el Parque de la Aurora de Heredia. El cual tendrá un recorrido de 99 km y se disputarán tres metas volantes a un costado del Mall Oxígeno.