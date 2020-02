“Esta semana me midieron y estoy en 1,99 metros de altura. De acuerdo a lo que me han dicho, puedo alcanzar los 2,15 metros. Además, en este momento calzó 51. El fisioterapeuta que me examinó me dijo que aún deben crecer más mis pies, mis manos y por supuesto mi estatura, lo que me tiene motivado. La verdad esto es un sueño para mí”, explicó Johnson.