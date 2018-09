“Mis compañeros me dicen gigante, pero yo no me me enojo, sé que son bromas. Apenas tocan el timbre de recreo me voy en carrera a la cancha a jugar baloncesto. Es un deporte que me apasiona. Me gusta anotar bastantes puntos y hacer tapones a los rivales. A mí me gustaría llegar a ser un jugador profesional de la NBA”, indicó Johnson.