Limón será sede del porrismo de playa por primera vez en la historia

El porrismo de playa está de vuelta y tendrá una cita histórica este 26 y 27 de marzo en Playa Bonita, Limón, ya que por primera vez en la provincia caribeña se albergará el tradicional Campeonato de Verano. Así lo dio a conocer la presidenta de la Federación Cheer and Dance de Costa Rica, Laura Alán, quien se muestra muy optimista del impacto positivo que generará el campeonato con el afán de seguir masificando el porrismo.

“El Campeonato de Playa ya se ha vuelto tradición para estas épocas y en esta ocasión se dirigió la mirada hacia Limón porque queremos masificar esa zona. Le propusimos la idea al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, que aceptó organizarlo y se nos unió Costa Rica Spirit, la Municipalidad de Limón y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, gracias a ellos hemos logrado hacer realidad este campeonato. Tendremos la participación de más de 500 atletas de diferentes equipos del país”, sentenció Alán.

“Es muy importante para nosotros este evento porque va alineado con el trabajo que se viene haciendo en todas las cámaras de la provincia, que es apoyar al turismo deportivo, fomentar valores y de paso reactivar la economía porque sabemos que vendrán muchas personas de diferentes partes del país”, dijo Randy Gordon, vicepresidente Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón.

El evento iniciará viernes con la bienvenida a los atletas, habrá música y DJ en el Restaurante Reinas, uno de los muchos patrocinadores que se unieron a este gran evento.

Para el sábado a partir de las 10 a. m. se llevará a cabo el campeonato con la participación de los siguientes equipos: Generals de Pérez Zeledón, Guápiles All Stars, Costa Rica All Stars, Heredia All Stars Panthers, Global Elite, Fusión, Cheer Factory, Cartago All Stars y la Universidad Nacional. Para el domingo a las 10 a. m. se realizará un STUNT FEST de saltos, parejas, competencias de gimnasia, entre otras actividades, abierto a todos los asistentes.

“Lo más importante de todo esto es ver a los atletas hacer deporte y sobre todo hacerlo en Limón significa mucho para nosotros, esperamos sembrar esa semilla para después ver más porrismo y seguir creciendo como deporte”, indicó Alán.

El campeonato contará con la presencia de jueces nacionales e internacionales y habrá premiación para cada una de las categorías. Este evento se hará también dentro del marco del Día Nacional del Deporte que celebra el Icoder el último fin de semana de marzo de cada año.