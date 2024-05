Ligia Madrigal es la primera costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest

La pasión por los deportes de montaña, el desafío de alcanzar las metas individuales que se propuso y darle su lugar a la mujer costarricense que busca destacar en el deporte, fueron las fuentes de inspiración para la atleta Ligia Madrigal, quien se convirtió este miércoles 22 de mayo en la primera tica en llegar a la cima del Monte Everest.

Después de dos meses fuera de casa y tras cuatro días de iniciar su ascenso desde el Campamento Base, la atleta josefina de 50 años alcanzó a la cima y pudo poner la bandera de Costa Rica a 8.848 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Madrigal es la cuarta montañista centroamericana en subir a la cima del planeta. La primera fue la guatemalteca Andrea Cardona en 2010, la segunda fue la salvadoreña Alfa Karina Arrué en 2022 y la hondureña Dora Raudales fue la tercera, quien lo logró el pasado fin de semana.

Por otra parte, la primera mujer en alcanzar la cima de Everest fue la japonesa Junko Tabei, quien lo consiguió en mayo de 1975, a los 35 años. Tabei era una atleta de escasa altura, y pese su extremada delgadez y una larga serie de neumonías sufridas en su infancia y adolescencia, pudo convertirse en una alpinista de élite.

El primer tico en alcanzar el techo del mundo fue el escazuceño Warner Rojas, quien realizó la hazaña el 24 de mayo de 2012 (en dos días se cumplen 12 años).

La primera costarricense en luchar por ascender al Gineth Soto, oriunda de Miramar, Puntarenas, quien lo intentó en 2008 y 2011, pero debido al cansancio y la enfermedad, tuvo que desistir para no poner en riesgo su vida a pesar de llegar a los 7.000 msnm.

Ligia Madrigal; la atleta completa

Ligia Madrigal, de 50 años, casada con Federico Escalante y madre de María Fernanda, es una atleta de aventura consumada que siempre ha sido seducida por los deportes de montaña.

Sin duda, el apoyo de su esposo Federico Escalante fue fundamental para la hazaña de la atleta tica. Fue la persona que siempre la apoyó en el aspecto deportivo, e incluso al salir a entrenar con ella y motivarla para que continuara con el proyecto, a pesar de no haberlo logrado en el 2023.

La costarricense partió a Katmandú, Nepal, el pasado 7 de abril con el objetivo de aclimatarse en el Campo Base. La experiencia adquirida en su primer intento le permitió tener una mejor preparación y saber los detalles que debía mejorar para lograr la cima.

Una vez que se instaló en el Campo Base, Ligia inició sus rotaciones y entrenamientos con su sherpa para estar lista en el momento en que la empresa que contrató decidiera “atacar la cima”.

Antes de iniciar su ascenso final, a la cima del Everest, hace cuatro días, Ligia publicó un mensaje en su página de Instagram, con el que agradeció el apoyo de las personas y los patrocinadores.

“Tengo emociones. Muy emocionada, muy feliz, motivada, pero un poco asustada porque lo que me espera no será nada fácil. Quiero agradecer a las personas por las oraciones y mensajes de motivación. Me encanta representar a Costa Rica, pero el solo hecho de estar aquí fue un gran esfuerzo de mi familia y un gran sacrificio de todos. Gracias a mis patrocinadores y gracias a todos”, dijo Madrigal antes de salir.

Madrigal es la máxima ganadora de La Ruta de los Conquistadores en la rama femenina, al imponerse en 13 ocasiones en sus 17 participaciones, toda una hazaña en lo que muchos destacan como la carrera de mountain bike más dura del planeta. Precisamente, fue una de las primeras ciclistas que se atrevió a competir entre hombres.

Además, ha corrido en diferentes oportunidades la Carrera a Campo Traviesa del Chirripó e incluso en mundiales de aventura, en equipos conformados por tres hombres y una mujer, alrededor del planeta.