Warner Rojas felicita a Ligia Madrigal por alcanzar la cima del Everest

El experimentado montañista Warner Rojas fue de los primeros en felicitar a Ligia Madrigal, la primera tica que alcanza la cima del Monte Everest.

Rojas colocó un breve mensaje en redes sociales, en el cual celebró lo hecho por Madrigal.

Warner Rojas felicitó a Ligia Madrigal por subir el Everest.

“Cumbre, cumbre, felicidades a Ligia Madrigal por llegar a la cumbre del Everest”, se lee.

Warner fue el primer costarricense en alcanzar la cima del Everest. Lo hizo el 24 de mayo de 2012.

Ligia por su parte lo había intentado el año pasado, no obstante fue hasta el segundo intento que lo logró.

La costarricense partió a Katmandú, Nepal, el pasado 7 de abril con el objetivo de aclimatarse en el Campo Base. La experiencia adquirida en su primer intento le permitió tener una mejor preparación y saber los detalles que debía mejorar para lograr la cima.

Una vez que se instaló en el Campo Base, Ligia inició sus rotaciones y entrenamientos con su sherpa para estar lista en el momento en que la empresa que contrató decidiera “atacar la cima”.

Antes de iniciar su ascenso final, a la cima del Everest, hace cuatro días, Ligia publicó un mensaje en su página de Instagram, con el que agradeció el apoyo de las personas y los patrocinadores.

“Tengo emociones. Muy emocionada, muy feliz, motivada, pero un poco asustada porque lo que me espera no será nada fácil. Quiero agradecer a las personas por las oraciones y mensajes de motivación. Me encanta representar a Costa Rica, pero el solo hecho de estar aquí fue un gran esfuerzo de mi familia y un gran sacrificio de todos. Gracias a mis patrocinadores y gracias a todos”, dijo Madrigal antes de salir.